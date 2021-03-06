教宗方济各伊拉克会晤伊斯兰大教长

拜访伊斯兰教什叶派大教长西斯塔尼被认为是罗马天主教宗方济各对伊拉克历史性访问行程的重要活动安排之一。

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正在对伊拉克进行历史性访问的罗马天主教教宗方济各（le Pape François）周六早上在什叶派穆斯林圣地纳杰夫（Najaf）会晤了伊斯兰教大教长（le grand ayatollah, 也译大阿亚图拉）。伊斯兰教什叶派大教长西斯塔尼在一份声明中指出，伊拉克的基督徒应该享有和平生活。

本台RFI特派记者Arthur Herlin周六（2021年3月6日）从伊拉克发回报导指出，这一历史性会晤表现在两个方面：这是天主教教宗首次会晤伊斯兰什叶派大教长；什叶派穆斯林西斯塔尼大教长通常不会晤国家元首。

现场情况显示，教宗方济各登门拜访西斯塔尼大教长时，面部表情庄重。九十岁高龄的伊拉克什叶派穆斯林最高精神领袖西斯塔尼让其儿子在大门处迎接天主教教宗。这一私人会晤所持续的时间超过原先的预订安排。两位最高宗教领袖一致强调，两个宗教之间合作与友谊的重要性，以益于伊拉克。方济各感谢西斯塔尼捍卫弱者ˎ 人类生命的神圣，还有伊拉克人民团结的重要性。

天主教宗方济各拜访西斯塔尼大教长的目的是要提升与伊斯兰什叶派之间的对话层级，有如两年前与伊斯兰教逊尼派穆斯林精神领袖之间的互动，成功奠定了双方阿布达比共同文件的签署。

庄重的历史性会晤

两位最高宗教领袖在纳杰夫的会晤，一人身着白色，另一位是黑色，坐在一张矮座前。这就是天主教教宗方济各与在伊拉克的伊斯兰教什叶派穆斯林最高精神领袖西斯塔尼历史性会晤所留下的画面。教宗旁边是多名天主教主教，没有任何一位伊拉克政治领袖获准进入这一历史性会晤的房间。

法广存档图片：罗马天主教宗方济各在伊拉克伊斯兰教圣地纳杰夫会晤什叶派穆斯林大阿亚图拉西斯塔尼。摄于2021年3月6日 星期六 Image d'archive RFI : Rencontre historique à Najaf, entre l'ayatollah Ali Sistani et le pape François, ce 6 mars 2021 en Irak. © AFP - 法新社

纳杰夫是伊拉克什叶派穆斯林的两大圣城之一。最高宗教领袖西斯塔尼通常不会晤国内外政治领袖。两位最高宗教领袖的对话没有录音。在历时50分钟的会晤结束后，外界得知，伊拉克上千万什叶派穆斯林的最高精神领袖西斯塔尼认为，伊拉克的基督徒应该得以和平与安全的生活，享有宪法赋予的权利。伊拉克的基督徒不是二等公民。什叶派穆斯林最高宗教领袖西斯塔尼的这一表态极具影响力，教宗方济各对此予以感谢。