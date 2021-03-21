法美日比四国在中东举行海上联合军演

综合消息显示，法美日比四国军方3月19日至22日在阿拉伯海和阿曼湾举行阿拉伯海战小组演习 (GASWEX)。参加此次军演的包括法国海军核动力航母“戴高乐”号航母打击群、美国海军舰艇及日本海上自卫队护卫舰“有明”号等。法国海军表示，此次演习结合了水面、防空和反潜作战能力。舰艇和飞机在面对各种威胁时，结合自己的能力，增强相互操作性。

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据美国海军中央司令部声明介绍，在法国海军“戴高乐”号航母打击群的带领下，这次四方水面、空中和水下的多边联合训练是该航母打击群自2月开始“克莱蒙梭21”部署任务以来进行的首次大型多边演习。法国海军第473特遣舰队司令官马克·奥斯达特（Marc Aussedat）说，“在这种现实和复杂的条件下进行训练的能力当然是一种挑战，但也首先是一种真正的机会。它使戴高乐航母打击群及其美国、比利时和日本伙伴的能力投入到高端行动中，以确保我们共同价值受到威胁的任何战略地区的安全。”

“戴高乐”号航母打击群参与此次军演的部队包括航母及其航母航空队、辅助舰FS Var (A 608)、阿基坦级一等护卫舰“普罗旺斯”号(D 652)和地平线级驱逐舰“骑士保罗”号(D 621)，比利时海军“利奥波德一世”号护卫舰(F 930)和日本海上自卫队“有明”号护卫舰、一艘法国海军核动力攻击潜艇和一架“大西洋2”号海上巡逻机。

参加演习的美海军舰艇包括 “马金岛”号两栖攻击舰(LHD 8)、“皇家港号”导弹巡洋舰(CG 73)、P-8波赛顿海上巡逻机、F-35“闪电Ⅱ”联合攻击战斗机和F-16战机等。美国海军第五舰队司令塞缪尔·帕帕罗（Samuel Paparo）说，“阿拉伯海战小组演习传递了一个明确的信息，即关系很重要”。他说，“整合流程、系统以及指挥和控制的职能，加强关系和信任，这两者都不能在危机时刻激增。”