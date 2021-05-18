巴以冲突继续火力十足 延烧至黎巴嫩？

昨夜今晨，以色列军方报复袭击黎巴嫩军事据点，据以色列军方表示，自邻国黎巴嫩发射来的火箭虽未击中以色列，但以国军方今天已发射炮火回击。尚且没有消息报告空袭是否造成人员伤亡。此前有消息报告有火箭弹自叙利亚向以色列发射攻击。目前也没有新的消息报告巴勒斯坦哈马斯与以色列军方是否有新的导弹互射。法新社说，美国周一再次阻止联合国安全理事会通过呼吁中止以色列和巴勒斯坦人之间的暴乱，并保护平民的联合声明。美国总统拜登加强了幕后斡旋巴以停火的施压行动。

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据法新社报道称，以色列军方表示，自邻国黎巴嫩发射来的火箭虽未击中以色列，但以国军方昨夜今晨已发射炮火回击。以色列军方声明表示，6次失败的发射行动确定来自黎巴嫩，但火箭未进入以色列领土，「以色列炮兵则朝火箭来源方向开火」。

黎巴嫩军方消息来源告诉法新社，有3枚火箭从黎国南部朝以色列发射。黎巴嫩南部的联合国维和部队在社群媒体推特（Twitter）发文表示，当地局势已平静下来。在火箭发射数小时之后，维和部队已分别与黎巴嫩、以色列联系。

自以色列与巴勒斯坦武装团体上周在加萨走廊爆发最新冲突以来，这已是第2次有火箭从黎巴嫩朝以色列发射。

据路透社报道，美国总统拜登及其助手周一开展幕后工作，敦促以色列与哈马斯停火。

拜登在自己所在的民主党中正面临来自立法者的越来越大的压力，要求其发挥更大的作用，但美国官员表示，拜登及其团队选择了比较低调的行事方式，与以色列官员和阿拉伯世界的美国盟友通话。

白宫发言人普萨基告诉记者：“我们现在的考虑是，在幕后进行这些对话…是我们可以采取的最具建设性的方法。”

拜登与以色列总理纳坦亚胡通电话，这是自暴力冲突爆发以来的第三次。

白宫说，拜登“鼓励以色列尽一切努力确保对无辜平民的保护”，并且两国领导人“讨论了以色列针对哈马斯和加沙地区其他恐怖组织的军事行动的进展”。

白宫的声明说：“总统表示支持停火，并讨论了美国为此目的与埃及及其他伙伴的沟通。”

拜登政府的支持者要求他尽快采取行动。自由派亲以色列游说团体J Street的发言人Logan Bayroff说：“我们对政府没有更紧迫地采取行动感到非常失望。28名民主党参议员在周日发表声明呼吁立即停火，“以防止给平民造成进一步生命损失，并防止冲突进一步升级。”消息人士说，据信美国正在准备有关加沙人道主义重建的重大举措。

美国军方高级将领对巴以冲突表达担忧。美国参谋首长联席会议主席密利警告，以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）之间冲突引发的动荡恐蔓延至加萨（Gaza）以外地区。他指出，「继续战斗对谁都没好处」。密利（Mark Milley）飞往布鲁塞尔参加北大西洋公约组织（NATO）会议时，对记者发表上述谈话。他附和总统拜登，敦促交战双方让冲突降温。拜登曾说他支持以巴停火。

密利回应有关伊朗可能支持哈玛斯的问题时表示：「冲突导致大量人员伤亡，我认为，这种程度的暴力引发的动荡正扩大到加萨以外地区。」

尽管美国总统拜登在与以色列总理的通话中表示支持以巴停战，华府今天第3度否决一项呼吁停止暴力的联合国决议草案。据密利告诉记者：「没有人否定以色列自我捍卫的权利。」但密利说，「话虽如此，暴力的程度已经到了继续冲突对谁都没好处的局面…平民丧生，儿童丢了性命。」密利说：「我的评估是，倘若继续冲突，恐面临更大范围的动荡，也可能引发一连串负面后果。」

以色列军方说，密利发表上述谈话后不久，6枚炮弹便从黎巴嫩射向以色列北部，但没有越过边界。

据路透社另一项报道称，美国拜登政府批准可能向以色列出售7.35亿美元精确制导武器的计划，国会消息人士周一表示，尽管以色列和巴勒斯坦武装分子正陷入暴力冲突，预计国会议员不会反对该交易。

三名国会幕僚表示，国会在5月5日正式收到这一商业军售计划的通知，这是在重大对外武器出售协议得以实施之前的常规审查程序的一部分。当时出售波音生产的联合直接攻击弹药(JDAM)被认为是常规做法。上周该地区才爆发了多年来最激烈的敌对行动。

幕僚们说，当时负责审查此类军售的国会外交事务委员会的民主党和共和党领导人都没有反对。美国法律允许国会反对武器出售，但这次国会不太可能这样做。

据法新社昨夜今晨报道称，美国周一稍晚阻止联合国安全理事会通过联合声明，声明中呼吁中止以色列和巴勒斯坦人之间的暴乱，并保护平民。这是美国1周来第3次阻止这项声明过关。

由中国、突尼斯和挪威起草的声明是在前日提交安理会，预定由15个理事国周一通过。一名外交官告诉记者，美国暗示，「目前无法支持安理会的表态」。

记者取得的声明呼吁：「缓和情势，中止暴乱并遵守国际人道法律，包括保护平民，特别是儿童。」声明中表示安理会对加萨危机的「深切关注」以及对巴勒斯坦家庭可能被逐出东耶路撒冷家园的「严重关切」，同时反对可能会使紧张加剧的「片面行动」。声明欢迎国际间采取行动以缓和情势，但未提及美国；并重申安理会支持透过协商达成两国并存的解决方案，使以色列人和巴勒斯坦人能在「安全且获得承认的边界内和平共存」。