以色列军方称寻找停火切入点 不排除继续阻遏哈马斯

一名以色列军方消息人士今天表示，以色列正在评估何时是暂停空袭加萨走廊巴勒斯坦武装分子的适当时机，但如果必要会准备进行“更多天”的空袭。而根据以色列总理尼坦雅胡今天说法，以军轰炸加沙走廊（Gaza Strip）目的在吓阻哈马斯集团（Hamas），但也不排除“征服”控制加沙走廊的哈马斯。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，一名以色列军方消息人士今天匿名表示，“我们正在观察何时才是适合停火的时机。”这名消息人士还说，以色列正在评估是否已经达到削弱统治加沙的哈马斯集团战斗力的目标。据消息人士说，问题在于哈马斯是否了解对以色列发动的火箭攻击不能再发生。

以色列警方在伊斯兰教第3圣地耶路撒冷阿克萨清真寺（Al-Aqsa Mosque）与巴勒斯坦人爆发激烈冲突后，哈马斯向耶路撒冷发射火箭，以色列10日开始对加沙发动大规模空袭。据匿名的以色列军方官员表示，以色列已经决定对哈马斯的火箭攻击不再仅透过以牙还牙的报复方式回应。

这位军方官员说：“我们认为这是削弱哈马斯战斗力的一个机会。”

以色列总理内塔尼亚胡今天说，以军轰炸加沙走廊目的在吓阻哈马斯集团，但也不排除“征服”控制加沙走廊的哈马斯。

据内塔尼亚胡在特拉维夫（Tel Aviv）为一群外国使节举行的简报中谈到哈马斯：“对付他们只有两种方法。”据他说：“你可以征服他们，这永远有可能；也可以吓阻他们，我们此刻正施加强有力的吓阻。但我必须指出，我们不排除任何选项。”

据内塔尼亚胡坚称，以色列“并不希望”使情势升温。