一名哈马斯高级官员预测，巴以停火将在几天之内达成，尽管双方冲突周四进入第11天，以色列战机发动了新的空袭，巴勒斯坦人也发射更多火箭弹。联合国安理会就巴以停火推动决议案昨天再报新一次失败。

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尽管战事仍在持续，据路透社说，哈马斯官员预测巴以一两天内将停火。一名埃及安全消息人士表示，双方在调解员协助下原则上同意停火，但细节仍在秘密磋商中。

据哈马斯政治官员Moussa Abu Marzouk对黎巴嫩al-Mayadeen电视台表示，“我认为正在进行的停火努力将会成功，” Moussa Abu Marzouk表示，“我预计停火协议将在一两天内达成，停火将在双方同意的基础上进行。”

据半岛电视台说，联合国中东和平特使Tor Wennesland正在卡塔尔会晤哈马斯领导人哈尼耶(Ismail Haniyeh)。

但是战事仍持续进行中，以色列和伊斯兰激进分子皆表示不想停火。

巴勒斯坦卫生官员表示，自从5月10日战斗展开以来，已有228人死于空袭轰炸，使得加沙已然严峻的人道主义局势雪上加霜。以色列当局公布的最新死亡人数为12人，以色列不断遭受火箭弹袭击引发民众恐慌，纷纷逃进避难所。