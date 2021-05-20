巴以冲突夺244命 双方21日凌晨2点起停火

巴以冲突至今已酿成双方共244人丧生。媒体指出，以色列安全内阁5月20日已同意与控制加沙走廊（Gaza）的巴勒斯坦人组织哈玛斯（Hamas）停火，将于21日凌晨2点开始生效。

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路透社报导，以色列销量第一的《新消息报》（Yedioth Ahronoth）外交线记者艾契纳（Itamar Eichner）推文，以色列安全内阁20日已同意停火，但未提供进一步细节。

以色列媒体和半岛电视台（Al Jazeera）则指出，停火将于21日凌晨2点开始生效。哈马斯官员证实会与以色列“共同且同步”停火。

以色列部队与巴勒斯坦组织之间的交火进入第11天。法新社报导，巴勒斯坦外交部长与以色列大使20日在联合国（UN）召开特别辩论时，彼此互相指责实施了“种族灭绝”。

巴勒斯坦外长马里奇（Riad al-Malki）表示：“全世界都保持沉默，漠视对全部巴勒斯坦家庭的种族灭绝。”

在马里奇演说期间，以色列驻美国驻联合国大使埃尔丹（Gilad Erdan）起身离席。埃尔丹随后在会上指控哈马斯的宪章如同纳粹一般，致力于对犹太人民的种族灭绝。

据以色列警方表示，哈马斯与其他伊斯兰武装团体发射的火箭，已在以色列境内夺走12人性命，死者包括1名孩童、1名印度人和两名泰国人。

而根据加沙卫生部，以色列对加沙走廊的空袭造成232名巴勒斯坦人丧命，含65名孩童，另有1900人受伤。哈马斯当局并指出，大片区域化为瓦砾，现有约12万人流离失所。