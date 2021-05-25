布林肯飞抵以色列 内塔尼亚胡警告哈马斯

美国国务卿布林肯周二5月25日早晨飞抵特拉维夫，开始中东之行，他希望在十多天的血腥冲突后，巩固以色列与巴勒斯坦哈马斯之间的休战协议，并讨论对加沙的经济援助。

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色列总理内塔尼亚胡今天在与布林肯共同举行的记者会上警告说，如果统治加沙地带的伊斯兰运动哈马斯违反自周五以来生效的停火协议，以色列将做出非常强有力的反应。布林肯则重申他"完全支持以色列的自卫权"。

之前，美国总统拜登曾经承诺，将为加沙的重建提供重大财政援助，引发舆论对哈马斯过去利用国际援助发展壮大的忧虑。

今天布林肯在耶路撒冷与以色列总理本雅明-内塔尼亚胡举行的新闻发布会上说："我们将与我们的合作伙伴密切合作，确保哈马斯不会从重建援助中受益。

布林肯今天将在西岸的拉姆安拉与巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯举行会谈。但阿巴斯并不控制由哈马斯管理的加沙地带。

此外，布林肯还将前往埃及和约旦访问，这两个国家被视为中东地区稳定的关键角色。

布林肯周一在其推特上表示，他此行的目标是"支持巩固停火的努力”。美国总统拜登则表示，他的国务卿在本次中东之行，应该提到（美国）对以色列安全的坚定支持"，并继续推动其"政府重建与巴勒斯坦人关系的努力"。