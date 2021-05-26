联合国核监督机构的负责人，国际原子能机构(IAEA)总干事格罗西(Rafael Grossi)在周三出版的英国金融时报访谈中称，伊朗的铀浓缩计划“非常令人担忧”。格罗西说，伊朗正在以 “只有制造炸弹的国家才能达到的”纯度水平浓缩铀。消息说，伊朗将铀浓缩到60%，而通常商用浓缩等级是2%、3%。

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据路透社今天引述金融时报称，国际原子能机构负责人称伊朗的核计划 “非常令人担忧”。

国际原子能机构(IAEA)总干事格罗西(Rafael Grossi)表示，“一个国家将铀浓缩到60%是非常严重的事情--只有制造炸弹的国家才会达到这个水平，”格罗西告诉该报。“60%几乎是武器级了，商用浓缩等级是2%、3%。” 他说，发展其计划是伊朗的“主权权利”，但他补充说：“这是个需要警惕的程度。”

据格罗西说，伊朗采取的大多数措施都可以相对容易地逆转，但他补充说，已经发生的研究和开发水平则是个问题。据格罗西认为，“纵虎归山难捉回--一旦你知道怎么做，就是知道了。而压制的唯一方法是通过核查，”他说，“伊朗的计划已经成长，变得更加复杂，所以线性回归到2015年已经不可能了。你能做的是让他们的活动低于2015年的参数。”