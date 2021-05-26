对华关系升温或影响阿联酋与美国F-35战机交易

综合消息显示，美国国防部对中东盟友阿联酋与中国推进军事关系感到忧虑，但暂时不会因而取消向阿联酋出售F-35战斗机的计划。

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《华尔街日报》5月25日报导指，据看过相关情报的美国官员透露，最近几周，美国情报机构观察到两架属于中国解放军的飞机降落在阿联酋的一个机场，并卸下了一箱箱的不明物资。这些官员认为，上述运输航班以及其他中阿两国之间开展安全合作的蛛丝马迹，已让美国官员提高警觉，并给美国向其盟国阿联酋出售数百亿美元先进武器的交易带来了新的不确定性。

特朗普政府于去年11月10日发布声明，批准向阿联酋出售多达50架F-35战斗机、18架MQ-9B无人机等先进装备，总价超过230亿美元，并正式将这一军售计划通知国会。这一决定当时曾引起了美国在中东最重要的盟友以色列的顾虑。白宫易主后，拜登政府今年4月表示，在进行评估后，将推进特朗普政府批准的这一对阿军售计划。但美国官员最近指出，中国与阿联酋日益扩大合作关系的迹象给这项军售计划的未来蒙上了阴影。美国官员正在寻求阿联酋对这批武器作出保证，包括不让中方或他人获得这些美国最新的军事技术。

美国国防部发言人柯比在周二的例行记者会上，当被问到是否对阿中两国加深军事关系感到忧虑，以及这项忧虑是否会促使五角大楼重新评估对阿联酋出售F-35战机的计划。柯比回答说，“我们正与阿联酋展开全面安全对话，期间我们能够提出任何忧虑，我们也这么做了。这是我们讨论如何最好地保护国家安全利益的方式。”他续称，“我们已经表示过，我们不会因此停止或撤销出售F-35战机的计划。”

此外，阿联酋驻美国大使奥泰巴(Yousef Al Otaiba)表态称，长期以来，阿联酋在保护美国军事技术方面保持了良好记录。按照计划，美国向阿联酋出售的F-35战机将在2027年交货。报导称，拜登政府认为这将给予美方足够的时间处理敏感军事技术可能因为这项军售被泄漏的顾虑。