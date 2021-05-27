以巴冲突是否有侵犯人权的行为？联合国决定展开调查

美联社和半岛电视台等其他媒体在加沙市的办公大楼于2021年5月15日遭以色列空袭后倒塌。

法新社5月27日星期四从日内瓦发出的报道表示，联合国人权理事会在伊斯兰合作组织协调员巴基斯坦的要求下，周四召开会议，并以24票赞成，9票反对和14票弃权的结果通过了一项决议，启动“独立和常设国际调查委员会”，以调查在最近的以色列巴勒斯坦冲突中，在被占领的巴勒斯坦领土上发生的以及在以色列境内发生的侵犯人权的行为，此外，这项国际调查还将调查巴以紧张局势的“根本原因”。

广告 继续浏览后续

以色列总理内塔尼亚胡立即对此进行了谴责，以色列总理说，这是“鼓励世界各地的恐怖分子”的“可耻的决定”。

但是，在加沙地带执政的巴勒斯坦伊斯兰运动哈马斯对人权理事会的决定表示“欢迎”，巴勒斯坦权力机构则认为，在保护巴勒斯坦人的人权方面，这是“向前迈出了一步”。

早前，联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特在安理会特别会议上称，如果平民们无区别地受到了轰炸的话，以色列最近对加沙的轰炸可以构成战争罪。

巴切莱特说，她没有看到任何证据表明，以色列轰炸的加沙地带目标建筑物里，有武装团体或军事行动，而这却是以色列轰炸摧毁建筑物的理由之一。

巴切莱特女士还强调，巴勒斯坦伊斯兰运动哈马斯发射的数千枚火箭弹“没有区分军事物体和民用物体，因此，使用这些火箭弹显然违反了国际人道主义法”。