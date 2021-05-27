美海军亚太地区唯一航母将被调往协助阿富汗撤军

《华尔街日报》5月26日报导指，唯一常驻亚太地区的美国航空母舰“罗纳德·里根”号(CVN-76) 将从日本港口撤出并驶向阿富汗地区，预计停留4个月左右以协助美军撤离阿富汗。

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这将是“里根”号航母自2015年开始首次离开亚太地区，而在“里根”号帮助撤军期间，美国海军在亚太地区将没有航母部署。批评人士指出，这与拜登总统优先考虑印太地区军事战略的呼吁相悖。

美国国防官员说，在“里根”号离开期间，海军将在亚太地区至少有一部分时间没有航母存在。驻扎在日本的美国第七舰队有几十艘其他舰艇和飞机，但重新部署其唯一可用的航空母舰代表着从亚洲的重大转移，拜登称亚洲是美军关注的优先地区。

拜登上个月公布了在今年“9.11”事件纪念日之前，将所有美国和联军部队撤出阿富汗的计划。美国官员当时表示，他们将在该地区保留一艘航母及其打击群，以便在部队撤离阿富汗的同时提供安全保障。

目前在该地区行动的“艾森豪威尔号”航母 (CVN-69) 必须在7月前离开，返回其在弗吉尼亚州诺福克的母港。美国国防部官员说，“艾森豪威尔号”航母在过去36个月中已经部署了两次，不能再安全地延长其部署时间。“艾森豪威尔”号航母自4月以来一直在阿拉伯海北部执行任务。

英国皇家海军“伊丽莎白女王”号航母（R08)打击群5月22日启程开赴印太，执行其首次远洋部署行动。在为期28周的部署行动中，该航母打击群将到访印度、新加坡、韩国、日本等40个国家、参加70多场训练，包括参与在伊拉克和叙利亚的反恐行动、在地中海与法国航母并驾齐、与日本自卫队举行联合军演等。随行的包括一艘美国海军驱逐舰和一艘荷兰护卫舰，及美国海军陆战队的F-35B战斗机。