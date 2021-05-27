联合国人权理事会通过决议 决定对巴以冲突期间的侵犯人权情况展开调查

法新社消息，联合国人权理事会周四以24票赞成、9票反对、14票弃权的表决结果通过一项决议，决定对自4月份以来在巴勒斯坦地区以及以色列境内发生的侵犯人权的情况及其深层原因展开调查。

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应巴基斯坦代表伊斯兰合作组织和巴勒斯坦自治政府提出的要求，联合国人权理事会周四举行特别会议，讨论这项由伊斯兰合作组织提出的决议草案。以色列驻联合国日内瓦办事处代表昨天批评这次会议和决议草案，称会议和草案的唯一目的只是要怪罪以色列、洗白哈马斯的犯罪行为，并让巴勒斯坦当局不用向自己人民负责。

决议草案呼吁联合国人权理事会紧急在被占领的巴勒斯坦自治区成立持续性的国际独立调查委员会，包括在东耶路撒冷和以色列境内。人权理事会先前曾经数度下令调查巴勒斯坦自治区的侵犯人权问题，周四通过的决议是首次要检视当地长期冲突的根本原因，也是首度调查以色列境内大规模滥权情形。

联合国人权事务高级专员巴切莱特周四表示，以色列袭击加沙地带、杀害平民并攻击民用设施的行为可能构成战争罪。巴切莱特在联合国人权理事会27日召开的特别会议上发表讲话时谈及上述观点。巴切莱特指出，“我们还没有证据表明在以色列袭击加沙时遭遇破坏的民用建筑被用于军事目的，”她并强调称，根据国际法规定，以色列有义务保护约旦河西岸、东耶路撒冷和加沙地带的居民，与此同时，巴切莱特还敦促以色列当局停止从谢赫·贾拉居民区和其他居民区驱逐巴勒斯坦人的行动。

巴切莱特表示，以色列平民从铁穹顶防御系统中受益，但加沙地带的巴勒斯坦人没有得到保护。她补充说，以色列声称轰炸了加沙的武装团体，但袭击造成平民伤亡。巴切莱特表示，“我们呼吁哈马斯停止不加选择地向以色列发射火箭弹。”

以色列与哈马斯的激烈冲突5月21日依据协议实现了停火。加沙的卫生部表示，这场冲突造成253名巴勒斯坦人丧命，包括66名儿童，另超过1900人受伤。在以色列方面，从加沙地区发射的火箭等武器造成12 人死亡，包括1名儿童、1名阿拉伯裔少年、1名以色列军人、1名印度人和两名泰国劳工，另约357人受伤。