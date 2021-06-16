停火不到一个月 巴以冲突再起 以色列对加沙发动报复空袭

据路透社报道，哈马斯电台称，以色列飞机周三袭击了加沙地带的一个巴勒斯坦训练营地，这是自上个月签署停火协议结束11天的跨境战斗以来，以色列对该区域的首次袭击。也是以色列新政府上台以来对哈马斯发动的首次打击。

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以色列军方对这一报导没有立即发表评论。周二，巴勒斯坦从加沙地带发射了燃烧气球，以色列消防队称这在边境附近社区的空地上引起了约20场大火。以色列犹太民族主义者本周二在被占领的东耶路撒冷举行了游行，引起控制加沙地带的激进组织哈马斯的警告。哈马斯威胁要对此采取行动。

以色列国会6月13日以60票支持59票反对一票弃权，通过由八个政党组成的联盟筹组政府。执政12年的内塔尼亚胡下台，贝内特出任新任总理。贝内特过去曾表示，以色列政府不应容忍燃烧气球，必须像对哈马斯向以色列发射火箭一样进行报复。

以军方指出，“已准备好应付各种状况，以国消防队周三通报在加沙边境附近有20个空旷处起火燃烧，以色列国防军表示，为回应巴勒斯坦方面“纵火气球”，以色列军机袭击了哈马斯恐怖组织的军事基地，甘尤尼斯市的恐怖分子设施与集会处是空袭目标。包括冲上火线面对加萨恐怖分子的持续行动”

根据巴勒斯坦消息人士的消息，以空军针对加萨南部城市甘尤尼斯以东至少一处地点发动空袭。法新社记者在甘尤尼斯市目睹爆炸。哈马斯发言人证实了以色列的空袭攻击行动，指巴勒斯坦会持续追求英勇的反抗并捍卫权利以及耶路撒冷圣地。

另外，美国总统拜登已经提名曾任副国务卿的民主党人奈兹出任驻以色列大使，在以色列筹组新政府并亟欲重建关系的两天后填补这个遗缺。法新社报导，奈兹曾任摩根斯坦利副董事长，成年后都为民主党服务，在奥巴马担任总统时任职于美国国务院，捍卫向巴斯坦人提供资金的立场。他的行事风格将与上一任美国驻以色列大使佛里曼截然不同。佛里曼强烈主张对以色列採取鹰派路线，曾在前总统特朗普旗下公司担任破产律师，之后获钦点出任以色列大使。