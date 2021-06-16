加沙停火后 以色列哈马斯首度互射弹炮

周二（15日）晚上，以色列军队对加沙地带的哈马斯阵地进行空袭，以回应哈马斯朝向以色列希伯来国发射的燃烧气球。 这是一场有控制性的交火，或是新一轮酝酿着交火的升级呢？以色列空军星期三（16 日）瞄准哈马斯阵地进行轰炸。

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这是自 5 月闪电战结束以来，这两个阵营之间发生了第一次值得注意的事件。这些空袭也是自周的日晚上由前国防部长纳夫塔利·贝内特 (Naftali Bennett) 领导的新政府后发动的以色列方面的首次空袭行动；贝内特的上任结束了前任总理内塔尼亚胡长达 12 年的连续执政。

巴勒斯坦消息人士称，以色列空军至少瞄准了加沙南部城市汗尤内斯以东的一个巴勒斯坦人的地点，这是一个拥有 200 万居民的贫困飞地，包括大约一千套公寓、办公室和商店。在最近与以色列的战争中被摧毁，这是自 2008 年以来的第四次。

现场的一名法新社摄影师目睹了爆炸，而以色列国防军在一份声明中证实，他们的“战斗机”袭击了哈马斯的地点，特别这是巴勒斯坦武装运动用来开会的这些地点，以“报复”哈马斯周二向以色列地区发射的燃烧气球，造成大约 20 场火灾。

这些轰炸和发射燃烧气球是自 5 月 21 日停火以来以色列和加之哈马斯之间的第一次重大攻击事件，巴以双方停火结束了长达 11 天的闪电战，闪电战导致巴勒斯坦方面 260 人死亡，包括儿童、青少年和战斗人员，以及以色列方面的13 人死亡，包括一个孩子、一个十几岁的女孩和一名士兵。

这些交火发生在以色列民族主义者和极右翼活动家在东耶路撒冷举行的一项具争议性游行之际，该游行于周二晚上聚集了 1000 多人，这些人的着装引发了人们对哈马斯和以色列之间恢复敌对行动的担忧。 在这场有争议的游行之前，美国和联合国曾呼吁“克制”，周日刚上任的以色列新政府纳夫塔利·贝内特 (Naftali Bennett) 准许游行并划定路线，以避免与巴勒斯坦人发生冲突。

这项巴以双方再度交火，国际担忧将导致双方冲突新的升级？ 此次以色列民众拿着蓝色及白色的以色列国旗游行，为了纪念以色列人的“耶路撒冷日”，即纪念以色列1967年征服了东耶路撒冷。不过，这在国际法是不认为以色列的这项行动是合法的。