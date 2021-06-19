黎巴嫩：民众继续饱受燃料短缺之苦

在等待可怕的燃料补贴终结之际，由于央行缺乏外汇，黎巴嫩民众继续每天在加油站前排队。与邻国叙利亚之间的非法走私活动，加上进口商的囤积投机，本次燃料短缺的持续已造成大量加油站关门。

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据本台RFI特派记者阿卜拉（Aabla Jounaïdi）2021年6月19日周六发自贝鲁特(Beyrouth)的报道描述说，贝鲁特如今每天都有这样的场景：加油站前排着数百米长的车龙。一名出租车司机Mohamed解释说，这次燃料危机影响比以往更大。他出门时都不知道是否能够加满油。那日，他等了三个小时，排到时，被告知油罐已空。就这样，浪费了一天。现在开出租车太难了。

Image RFI Archive : le Liban fait désormais face à des pénuries de carburants et de produits pharmaceutiques. Ici, des véhicules font la queue pour se fournir en essence, dans une station de Beyrouth, le 11 juin 2021. AFP - ANWAR AMRO

黎巴嫩人怀疑最近几周的短缺是进口商所策划的，以待可能在六月底取消的补贴。在队伍中，经常会出现失去冷静。Mohamed说，人民相互畏惧，饥饿最终吞没了大家，没有人管我们。

毁坏性的后果

在队伍后面，街区里工匠皮埃尔（Pierre）表示，人们在战时还过得更好，加满油很贵，但至少有燃料。类似这样的表述并不罕见。燃料价格的进一步提价可能会带来毁灭性的后果，不仅会影响人们的流动，还会影响到以糟糕著称的黎巴嫩电力供应。

RFI Image Archive : des Libanais font la queue devant un distributeur de billets à Beyrouth. (Illustration). REUTERS - MOHAMED AZAKIR