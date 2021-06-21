西方敦促伊朗尽快达成核协议

为了挽救伊朗核协议维也纳会议召开，伊朗表示有建设性的提议 2019年7月28日

伊朗总统选举后，伊朗提出暂时停止有关伊朗核协议的谈判会议，在6月20日维也纳举行之后休会数天，不过西方国家敦促伊朗尽快达成协议。

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今年四月开始恢复的有关伊朗核协议的谈判一直在维亚纳举行，周日是伊朗总统选举之后强硬派当选之后的首次谈判。美国代表依然通过视频远程参加了会议。

伊朗与西方都强调谈判取得进展，但是仍然有一些细节有待于进一步敲定。伊朗方面单方面提出休会数日，西方代表向路透社表示，他们预计休会的时间应该在十天左右。

至于休会的原因，周五赢得伊朗总统选举的莱希(Ebrahim Raisi)曾经对西方进行言辞谴责，有舆论担心新总统的当选或将改变伊朗核谈判的路线图。不过，伊朗和西方官员都表示，莱希的胜出不太可能改变伊朗的谈判立场，因为伊朗最高领导人哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)对该国所有重大政策拥有最终决定权。

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周日也在接受美国媒体采访时淡化强硬派当选伊朗新总统的重要性，称美国是否最终重新加入限制德黑兰核计划的国际公约，将取决于伊朗最高领导人哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）的决定。

一位接近谈判的伊朗政府官员告诉路透社，伊朗有可能在新总统今年八月正式走马上任之前达成核协议。因为这样，这位新总统将能够把任何让步的责难归咎于他的前任。

路透社评论说，英国、法国和德国，实际上一直扮演着调解人的角色，穿梭于伊朗代表团和美国团队之间。三国强调，伊朗违反协议和生产被禁止的核材料的时间越长，就越难恢复该协议。

西方官员周日警告德黑兰，恢复伊核协议的谈判不能无限期地持续下去。

此外，伊朗境内唯一的一座核电站周一出现技术故障，目前正在停机维修之中。