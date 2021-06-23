执行制裁禁令 美国关闭36个伊朗官媒网站

美国司法部6月22日发表声明表示，33个由伊朗伊斯兰广播与电视联盟 (IRTVU) 运营的网站和3个由什叶派武装组织“真主旅”运营的网站已被关闭。这些网站域名均为美国公司所有，伊朗伊斯兰广播与电视联盟和“真主旅”此前已受美方制裁，其在未获得美财政部许可的情况下被禁止获得美国的网站和域名服务。

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美国司法部的声明称，“2020年10月22日，财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定IRTVU列入‘特别指定国民名单’（SDN），因为它由伊斯兰革命卫队‘圣城旅’拥有或控制。禁止SDN在没有OFAC许可证的情况下在美国获得服务，包括网站和域名服务”。

声明指，美国财政部外国资产控制办公室的公告解释说，“伊朗政府的组成部分，包括IRTVU和其他类似机构，伪装成新闻机构或媒体机构，以虚假信息活动和恶意影响行动为目标，对美国进行攻击。今天查封的网站中有33个是由IRTVU运营的。这33个域名由一家美国公司拥有。IRTVU在利用这些域名之前，没有从外国资产管制处获得许可。”

声明指，美国司法部周二查获的另外三个网站是由什叶派武装组织“真主旅”运营的。2009年7月2日，OFAC将“真主旅”指定列入“特别指定国民名单”，美国国务院亦将“真主旅”指定为“外国恐怖主义组织”。据悉，包括伊朗新闻电视台在内的一些伊朗官方媒体网站当天无法正常浏览，部分媒体网站在使用伊朗域名后运营恢复正常。

对此，德黑兰方面23日警告称，美国查封与伊朗媒体有关的网站不利于推进有关美国重返核协议的谈判。伊朗总统办公室主任马哈茂德·瓦埃齐说，“我们正在利用一切国际和法律手段……谴责……美国这一错误政策。围绕核问题协议的谈判正在进行之际，这一事件似乎不会发挥建设性作用。”