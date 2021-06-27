美以外长会谈 以外长指对伊朗核协议严重保留

以色列外交部长亚伊尔·拉皮德（Yair Lapid）6月27日与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）于意大利首都罗马举行了会谈。这是以色列新政府成立以来美以高级官员的首次面对面外交活动。期间，拉皮德向布林肯表示，双方关于伊朗核协议的分歧“可以安静地解决”。

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拉皮德说，“以色列对在维也纳达成的伊朗核协议有一些严重的保留”。他补充说，“我们认为，讨论这些分歧的方式是通过直接和专业的对话，而不是在新闻发布会上。"首次以以色列外长身份出访的拉皮德表示，耶路撒冷和华盛顿有相同的目标，但双方之间的分歧是关于如何实现这些目标。

伊朗核协议相关方会谈今年4月6日开始在奥地利首都维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行6轮会谈。布林肯25日在到访巴黎时提出，如果谈判无限期拖延下去，美国回到伊核协议将“非常困难”。布林肯周五在同法国外长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）举行的联合记者会上称，“是的，将会出现那么一个时刻，即回到伊核协议设立的标准将是非常困难的。”但他没有给出最后期限。

勒德里昂同样呼吁伊朗在挽救伊核协议问题上采取决定性步骤，“我们期待伊朗政府作出最后决定”。他强调，“我们正进入最后的阶段、艰难的阶段，需要勇敢而强力的决策”。对此他表示，“谨慎乐观，但依然还是乐观的”。

伊朗外交部发言人哈蒂布扎德（Saeed Khatibzadeh）26日则通过推特表态称，“出于拯救一项美国试图破坏的协议的坚定承诺，伊朗在维也纳一直都是最积极的一方，提出了大部分的建议草案，依然相信（达成）一项协议是可能的，如果美国决定放弃特朗普的失败的传统。伊朗不会永远谈判。”

伊朗议长卡利巴夫（Mohammad Ghalibaf）27日亦称，伊朗与国际原子能机构就核查工作达成的临时技术协议到期，伊方不会向国际原子能机构移交伊核设施视频监控资料。国际原子能机构星期五要求伊朗就是否再次延期临时技术协议予以答复。

就与布林肯的会谈，拉皮德通过推特强调，美国是以色列最重要和最忠诚的盟友，两国新上任的政府都来自“非常悠久和强大的亲密友谊和合作传统”。拉皮德说，他计划努力恢复以色列在美国的两党支持，为此他在最近几天与主要的民主党和共和党领袖进行了接洽。

拉皮德说，“我提醒他们所有人，以色列分享美国最基本的价值观：自由、民主、自由市场、对和平的不断追求。在为这些价值观的斗争中，布林肯国务卿是一个伟大的朋友和一个伟大的伙伴”。他向布林肯说，“我期待着与你合作，扩大我们地区的和平圈。这是为中东带来稳定和繁荣的最佳途径。”

拉皮德当天还与巴林外交部长扎亚尼（Abdullatif Al-Zayani）举行了会谈。他并将于周二对阿联酋进行访问。这将是以色列部长对海湾国家的首次国事访问。阿联酋和巴林去年9月在华盛顿签署的《亚伯拉罕协议》的框架下与以色列建立了外交关系。

拉皮德说，他与布林肯会晤的议程还包括了以下多个议题，“加强我们的自卫能力，努力减少我们与巴勒斯坦人之间的冲突，同时使以色列人和巴勒斯坦人的生活更加美好。”会面期间，拉皮德向迈阿密-戴德县瑟夫赛德镇一栋建筑物倒塌的受害者送去了祈祷和慰问。拉皮德当天还与意大利外长路易吉·迪马约（Luigi Di Maio）会面。