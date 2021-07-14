四名伊朗情报官员因阴谋绑架在美记者遭起诉

美国司法部7月13日通过声明表示，纽约联邦法院当天公布了一份起诉书，指控四名伊朗国民参与绑架、违反制裁、银行和电信欺诈以及洗钱等阴谋。一名同样来自伊朗的同谋者和加利福尼亚居民面临额外的结构性指控。

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根据法庭文件，50岁的法拉哈尼（又名Vezerat Salimi和Haj Ali）、42岁的卡泽因（Mahmoud Khazein）、35岁的萨德吉（Kiya Sadeghi）和45岁的努里（Omid Noori）都来自伊朗，他们密谋绑架居住在布鲁克林的一名女记者、作家和人权活动家阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）。

在伊朗，女性必须佩戴名为希贾布（hijab）的伊斯兰头巾，但2014年，360万伊朗女性因没有佩戴头巾被警告、罚款或者拘留。定居在美国的阿琳娜嘉德希望改变伊朗这一现状，她开始鼓励伊朗女性解放他们的秀发并发布照片，并称这一活动不带任何政治色彩。这就是此后在互联网上名噪一时的“伊朗女性短暂的自由”活动。

另一涉案人员，巴哈多里法（Niloufar Bahadorifar），又名（Nellie Bahadorifar），46岁，原籍伊朗，目前居住在加利福尼亚州，被指控提供金融服务以支持该阴谋。

纽约南区联邦检察官施特劳斯（Audrey Strauss）说，“根据指控，四名被告监视并计划绑架一名批评伊朗政权专制制度的伊朗裔美国公民，并强行将他们的目标受害者带到伊朗，在那里受害者的命运充其量也是不确定的。”

施特劳斯说，“这个国家最珍视的自由之一是有权说出自己的想法而不用担心政府的报复。生活在美国的美国公民必须能够倡导人权，而不会成为外国情报人员的目标。由于联邦调查局揭露了他们的所谓计划，这些被告未能通过强行绑架来压制批评。”

美国联邦调查局反间谍部门的助理局长小艾伦·E·科勒(Alan E. Kohler Jr)说，“我们将使用我们掌握的所有工具，积极调查那些仅仅因为伊朗政府不同意受害者对其政权的批评而阴谋绑架美国公民的外国活动”。

根据起诉书，法拉哈尼是一名居住在伊朗的伊朗情报官员。卡泽因、萨德吉和努里是伊朗的情报人员，他们也居住在伊朗并在法拉哈尼手下工作。至少从2020年6月开始，法拉哈尼和他的情报网络就密谋在美国境内绑架一名伊朗裔美国公民（受害者-1），以推动伊朗政府压制她对伊朗政权的批评的努力。

阿琳娜嘉德周三通过推特表示，“我很感谢联邦调查局挫败了伊朗伊斯兰共和国情报部绑架我的阴谋。这个阴谋是在鲁哈尼领导下精心策划的。”她说，“这是一个绑架和处决魯霍拉·扎姆(Rouhollah Zam)​的政权。他们还绑架并监禁了贾姆希德•沙尔马德(Jamshid Sharmahd)和许多其他人。”