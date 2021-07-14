阿联酋在以色列开设大使馆 海湾地区第一家

继最近以色列驻阿布扎比大使馆落成后，阿拉伯联合酋长国于周三在以色列开设了其首个大使馆，这是两国关系正常化的关键一步。

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据法新社说，随着位于特拉维夫证券交易所大楼的外交使团的开设，阿联酋成为继埃及和约旦之后第三个在以色列领土上设立大使馆的阿拉伯国家。也是海湾第一个在以色列开设大使馆的国家。

据阿联酋驻以色列大使穆罕默德-马哈茂德-法特-阿里-哈贾在大使馆开馆开幕式上说，"阿联酋和以色列是两个创新的国家，我们可以利用这种创造力，为我们两国和该地区更加繁荣和稳定的未来而共同努力。"

据法新社驻当地的一个报道说，以色列总统艾萨克-赫尔佐格鼓动说，"这一历史性的协议必须扩展到其他寻求与以色列和平的国家。"以色列总统艾萨克-赫尔佐格出席了在证券交易所大厅举行的仪式，该大厅位于阿联酋使馆办公室的两层下面。

在美国前政府唐纳德-特朗普的激励下，阿联酋和以色列在2020年夏天宣布实现了关系正常化。

另一个海湾君主国巴林，以及摩洛哥和苏丹在最近几个月也宣布了与以色列的正常化协议。

据该报道，6月底，以色列新任外交部长亚伊尔-拉皮德访问了阿联酋，为以色列在海湾国家的第一个大使馆举行了落成典礼。

不过，从穆罕默德.阿巴斯的世俗法塔赫到激进的哈马斯，巴勒斯坦人都谴责这些正常化协议，称它们是阿拉伯国家的 "叛徒"。他们认为，这一进程应在以色列-巴勒斯坦冲突解决后进行。

据以色列特拉维夫国家安全研究所研究员约尔-古赞斯基（Yoel Guzansky）表示，在5月份以色列与在加沙地带执政的巴勒斯坦伊斯兰运动哈马斯之间为期11天的军事冲突，阿拉伯国家与以色列之间的正常化通过了一次 "重要考验"。据约尔-古赞斯基说，"这是一个成功，因为没有一个国家取消协议，甚至苏丹或摩洛哥也没有。"

虽然这些正常化谈判仍在进行中，但它们的发展在最近几个月已经 "放缓"，古赞斯基在与记者的在线聊天中对此进行了限定。约尔-古赞斯基认为，"今天的兴奋感已经不存在了"，他想知道美国总统乔-拜登对唐纳德-特朗普倡导的这些关系正常化协议的具体支持。

据以色列/海盗商业委员会主席Abdullah Baqer周三指出，阿联酋已经增加了在以色列的投资，但最终也希望在包括加沙在内的巴勒斯坦领土上投资，而卡塔尔这个阿联酋的对手君主国，则正在那里投放数百万的援助。