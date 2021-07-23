美伊高层将宣布美军年底前在伊拉克转为顾问作用

据政治新闻网站Politico7月22日报导，美国和伊拉克官员正在敲定在年底前将美国在伊拉克的军事任务转变为纯粹的顾问角色，这标志着美国在伊拉克的作战任务正式结束。

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据其中一位熟悉讨论情况的人士说，官员们计划在周一伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）在白宫会见美国总统拜登后宣布这一转变。消息人士强调，根据这项计划，一些美国军人将无限期地留在伊拉克，而这并不构成美国军队从该国的撤出。这些部队将在打击“伊斯兰国”的斗争中提供后勤和顾问支持，以及空中力量、情报和监视能力。“伊斯兰国”本周声称对巴格达发生的造成数十人死亡的自杀式袭击负责。

消息人士说，这一宣布将标志着伊拉克和美国官员在过去几年中就美国在伊拉克的军事存在进行的一系列战略对话达到了高潮。虽然总体人数可能不会有太大变化，目前在伊拉克的美军大约有2500人；但从现在到年底，剩余的作战部队可能会重新部署，由专注于顾问任务的人员取代。美国和伊拉克官员周四在五角大楼会晤时正在讨论这一变化，这将标志着美国在伊拉克的军事存在的又一次转变，在过去18年的大部分时间里，美国在伊拉克部署了军队。

卡迪米在最近的一次采访中预告了这一消息，他说，伊拉克不再需要美国的作战部队。他说，“伊拉克人现在已经准备好站起来保护他们自己了。我们不再需要美国的作战部队，”卡迪米告诉《华盛顿邮报》，“与此同时，我们将继续需要情报支持、培训、能力建设和顾问。”

五角大楼发言人约翰·柯比在给Politico的一份声明中说，部长级会议“将反映这种伙伴关系的广度以及拜登政府将伊拉克视为中东稳定支点的重要性。我们预计在访问结束时将在这些领域宣布一些可实现的目标。”

拜登政府处理伊拉克冲突的方法与阿富汗的情况形成鲜明对比，因为美国正在逐步结束其最长的战争。在伊拉克，美国和伊拉克官员正在寻求长期的军事合作关系；在阿富汗，除了大约600人将留下来帮助保护美国大使馆和喀布尔机场外，所有美军预计将在8月31日前离开。

但官员们说，伊拉克的情况有所不同。五角大楼近年来训练了数十万伊拉克人，他们领导了打击恐怖组织“伊斯兰国”的斗争，美国军队在需要时提供空中支援和情报。官员们说，伊拉克特种部队是该地区能力最强、经过战斗考验的部队，在2019年击败“伊斯兰国”的过程中发挥了主导作用。官员们说，相比之下，在阿富汗，塔利班多年来取得了稳定的进展，特朗普政府与该组织达成的2020年和平协议使得撤军几乎不可避免。

报导指，卡迪米正处于一个棘手的位置，他要努力平衡来自其政府内部与伊朗有联系的政治派别的压力，这些派别希望美国军队完全撤出，而伊拉克仍然需要关键的美国军事支持以继续打击恐怖分子。伊朗支持的民兵组织正以无人机和火箭弹袭击该国的美国和伊拉克军队，这给卡迪米的困境增加了另一层复杂性。

虽然当地的变化将是微妙的，但官方对任务转变的承认可能会被描绘成卡迪米在定于10月举行的议会选举前的政治胜利。自2020年夏季以来，美国和伊拉克官员在一系列公报中同意减少美国在伊拉克的作战部队，美国军队一直在逐步过渡到在伊拉克的顾问角色。

自2014年以来，在队“固有决心行动”(CJTF-OIR)中，美国军队一直在伊拉克保持稳定的存在，由于“伊斯兰国”的崛起，美国军队重返该国。但在时任总统特朗普退出“伊朗核协议”并在前一年重新实施制裁后，伊拉克在2019年成为华盛顿和德黑兰之间针锋相对的代理人战场。