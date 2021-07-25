美国会议员望国防部制供应链风险图 削减对中国依赖

据美国《国防新闻》周刊（Defense News）7月23日报导，美国国会众议院军事委员会的“国防关键供应链特别工作组”在即将出台的国防政策法案中，要求五角大楼更好地掌握谁向美军出售关键技术以减少对中国产品的依赖。

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特别工作组7月22日发布的一份报告指出，“国防供应链带来了国家安全风险：国防工业基地的大量材料都是从中华人民共和国独家采购的。”报导指，3月成立的该工作组的最终报告为未来的法定要求提供了六项建议，以迫使美国防部更好地了解其供应链，并阐明脆弱性和潜在的短缺，特别是在半导体、稀土、医药成分和子弹或导弹的高能推进剂方面。议员们和专家都担心，由中国产品组成的五角大楼系统会带来中国政府可能使用后门来监视或破坏武器系统的风险。

在华盛顿智库新美国安全中心 (CNAS) 的一次活动中，议员们周四强调美国防部需要绘制其供应链图，并批评该部门对其供应商的风险缺乏了解。美国会共和党籍众议员迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）说，“我们现在告诉国防部，我们需要更好地绘制供应链图”。他说，“这可能是这份报告中最简单的收获之一。我期望军事委员会继续立法，加强这一信息。我希望工业界注意到这一点，开始改善他们能够帮助国防部绘制供应链的工具。”

报导指，绘制五角大楼供应链图是议员们希望插入《 2022财年国防授权法》的其他五项建议之一，一项建议指出，国会应要求五角大楼建立一个部门范围的风险评估战略和一个持续监测和纠正供应链风险的系统。另一项建议要求该部门“确定来自敌对国家的主要终端项目的供应和材料，并实施一项计划，以减少对这些国家的依赖。”

美国会民主党籍众议员艾丽莎·斯洛特金（Elissa Slotkin）说，“想象一下这种情况，我们与中国出现受限制的冲突升级，而他们为我们的弹药制造所有的推进剂。”她说，“我不认为我们是否错过了这样的讽刺：如果我们需要，我们可能无法采取行动，因为他们提供所有的推进剂。我不希望我们的领导人成为这种脆弱性的俘虏，但除非你了解脆弱性，否则你无法解决这个问题。”

该工作组在新冠疫情发生一年后开始工作，疫情突出了美国在关键的个人防护设备和其他产品的供应链的缺失。“我们很清楚，如果不解决我们目前繁琐的供应链程序，将削弱美国领导人应对战略挑战的能力，”特别小组写道。“一个能够利用供应链漏洞并转移决策者对挑衅行为的注意力的外国对手，也能从根本上影响美国在应对军事升级时的选择。”

该报告还建议美国防部在法律上授权与工业界和盟友更紧密地合作，以减少使用中国和俄罗斯的供应商，同时还要求五角大楼与能源部和内政部合作开展研究计划，探索提取和加工稀土矿物的替代工艺。另一项建议要求五角大楼建立一个工业和教育团体联盟，在全美范围内提供劳动力培训，在其国内建立熟练的制造业劳动力。报告指出，美国的盟国“无疑面临着类似的挑战，过度依赖中国和俄罗斯的供应商。”

加拉格尔说，“如果我们要考虑某种形式的选择性经济和金融与中国脱钩，我认为这现在是不可避免的。唯一可行的方法是，我们同时与我们的伙伴和盟友拉近关系，并在关键技术上进行合作”。