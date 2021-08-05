贝鲁特港口爆炸周年纪念：抗议活动演变成骚乱

在贝鲁特港口发生爆炸一年后，黎巴嫩首都于8月4日星期三纪念了这场造成220多人死亡、数千人受伤并摧毁城市大部分地区的悲剧。为了向受害者致敬，成千上万的人走上贝鲁特的街道，先是默哀一分钟，然后大声喊出他们的愤怒。一年后，仍然没有一个被指控的肇事者被绳之以法。示威活动由此在贝鲁特迅速演变成暴乱。

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据本台在贝鲁特记者Noé Pignède和特约记者Nicolas Falez报道说，在黎巴嫩议会前，示威者向警察投掷石块，警察则以催泪瓦斯回应。广场上人头攒动，怒气冲天。

对奥利弗来说，他的眼睛被烟熏得通红，来自警察的信息很清楚："滚出去，这就是他们告诉我们的。但我们不会离开，我们的目的是去议会示威，因为那是腐败的根源。警方到处扔烟幕弹，没有地方是安全的了，到处都一样。法国必须停止向黎巴嫩政府出售毒气弹，应开始向人民发送面罩"。

警方为清理烈士广场，发射催泪瓦斯弹。人群随着防暴警察冲锋的节奏，向四面八方奔跑。但对于像布鲁纳这样的示威者来说，离开游行队伍是不可能的。在示威第一线，她呼吁对政客们采取暴力行动。她解释说："这是一个与其他任何行动一样的行动。没有其他选择。所有没有保护黎巴嫩的人今天都必须离开。既然他们不愿意离开，我们就希望他们死。我们一直很有耐心，已经一年了。我们被许诺要说出真相，我们仍然没有答案。”

据黎巴嫩红十字会称，有几十名示威者在冲突中受伤。但这些活动人士向我们保证，他们将继续战斗，不惜一切代价，直到8月4日爆炸的责任人被关进监狱。

据本台记者保罗-哈利法现场报道说，除了回忆、悲伤和愤怒之外，黎巴嫩人在这个本应将一个被不幸打击的民族聚集在一起的时刻显示了他们的分歧。这些差异反映在媒体对该事件的报道、政治声明和社交网络上。

对于法语日报《东方日报》来说，"在哀悼之外"，星期三的标志是 "贝鲁特的进击"。该报发表的报道主要介绍了一些示威者打出的敌视米歇尔-奥恩总统及其什叶派盟友真主党的口号。L'Orient-Le Jour》写道，动员的目的是 "要求正义和重振革命精神"。

但这不是与真主党关系密切的《阿赫巴报》的观点，该报对与沙特阿拉伯关系密切的黎巴嫩部队基督教党 "劫持了港口的纪念活动 "感到遗憾。该报写道，政治势力利用这一事件挑起 "针对真主党的不和"，提出口号指责什叶派政党及其伊朗赞助者对 "港口犯罪 "负责。

激进敌视真主党的前议员法雷斯-苏海德（Fares Souhaid）在推特上说，"伊朗占领的结束始于米歇尔-奥恩总统的辞职"。但对什叶派运动的议员阿里-赫雷斯则批评说，"利用受害者的鲜血来为可疑的计划服务是不被允许的"。

纪念活动恰逢在法国和联合国的倡议下组织了一次支持黎巴嫩的会议，根据世界银行的数据，这次会议为受到1850年以来世界上最严重经济危机之一打击的黎巴嫩人民筹集了3.7亿美元的援助。

这次会议的结果受到了缺乏一切的黎巴嫩人的普遍欢迎，并感到欣慰。与反对派和西方国家关系密切的《An-Nahar日报》强调，与会者级别很高，包括法国总统马克龙和美国总统拜登。

《东方日报》强调了法国总统的话，马克龙强调 "不会给一个'以腐烂为赌注'的政治制度开出空白支票"。对阿卡巴来说，国际会议确立了国际社会对下一届黎巴嫩政府所要求的工作计划。