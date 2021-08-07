七国集团及欧盟外长谴责伊朗袭击油轮

七国集团外交部长及欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）8月6日发表联合声明表示，“我们谴责7月29日在阿曼沿海对一艘商船进行的非法袭击，该袭击造成一名英国人和一名罗马尼亚人死亡”。声明指，“所有现有证据都明确指向伊朗。”

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据悉，本次遭攻击船只为日本人所拥有、属利比亚籍的油轮，并由以色列知名商人欧佛（Eyal Ofer）旗下的佐迪艾克海运公司（Zodiac Maritime）管理。美国、以色列和英国将此事归咎于伊朗，此后该地区紧张局势升温。而伊朗方面对此指控予以否认。

对此，七国集团外长及欧盟外交负责人的声明写道，“我们，加拿大、法国、德国、意大利、日本、联合王国和美利坚合众国的七国集团外交部长以及欧洲联盟高级代表团结一致，致力于海上安全和保护商业航运。我们谴责7月29日在阿曼沿海对一艘商船进行的非法袭击，该袭击造成一名英国人和一名罗马尼亚人死亡。这是一次蓄意的、有针对性的攻击，明显违反了国际法。所有现有证据都明确指向伊朗。这次袭击没有任何正当理由。”

声明称，“必须允许船只按照国际法自由航行。我们将继续尽最大努力保护全球经济所依赖的所有航运，使其能够自由运作，不受不负责任的暴力行为的威胁。”声明指，“伊朗的行为，连同其对代理人部队和非国家武装行为者的支持，威胁到国际和平与安全。我们呼吁伊朗停止一切不符合联合国安全理事会相关决议的活动，并呼吁各方在促进地区稳定与和平方面发挥建设性作用。”