巴以冲突：巴勒斯坦与以色列罕有高级别会晤

今天在巴勒斯坦拉姆安拉举行的以色列与巴勒斯坦高级别重要会议，以色列国防部长本尼-甘茨与巴勒斯坦总统阿巴斯今天会面，为巴以冲突新一轮暴力降温带来希望？至少国际间希望如此。这样的巴以对话，这已经是很久没有发生的了。而在这之前，以色列总理纳夫塔利-贝内特刚刚从华盛顿回来，在那里他与美国总统拜登举行了会谈。

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在拉马拉举行的以色列-巴勒斯坦重要会议。这已经很久没有发生了。而在这之前，以色列总理纳夫塔利-贝内特刚刚从华盛顿回来，在那里他与总统乔-拜登会面。

据本台在耶路撒冷的记者米歇尔-保罗报道称，这是十年来以色列和巴勒斯坦首次举行这种级别的会议，以色列国防部长本尼-甘茨前往拉姆安拉与巴勒斯坦总统马哈茂德-阿巴斯会面。

两国代表团进行了两个半小时的讨论，随后进行了40分钟的两人交流。根据以色列方面发表的一份声明，他们讨论了如何改善西岸和加沙地带的安全和经济状况。

几项救济措施将被落实到位。而且双方都同意继续对话。这次双方会见是在以色列和巴勒斯坦在加沙地带边界局势升级，几乎每天都有冲突的情况下召开的。以色列明显希望加强巴勒斯坦当局，以对抗在加沙掌权的伊斯兰激进组织哈马斯。