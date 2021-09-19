用勺子挖地道成功越狱 6巴勒斯坦人又全被抓进去了

在从以色列一座高度戒备的监狱戏剧性成功越狱近两周后，所有六名巴勒斯坦逃犯周日都被抓获，重又身陷囹圄，此前最后两名逃犯在被占领的西岸被捕。

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9月6日，因反以色列暴力而被监禁的六名巴勒斯坦人从以色列北部的吉尔博亚监狱逃出，途径是用勺柄等器具在水槽下挖了一条隧道，通向监狱外的一个地洞。当时立即在巴勒斯坦方面被描述为 "英雄"，他们也即刻成为以色列的头号通缉犯，以色列部署了军事增援部队和无人机来寻找他们。

在巴勒斯坦媒体描述的胜利大逃亡之后几天，以色列军队于上周末在以色列北部的拿撒勒地区抓获了其中的四名逃亡者。其中包括马哈茂德-阿尔达（Mahmoud Ardah）和扎卡里亚-祖贝迪（Zakaria al-Zoubeidi），前者是自1996年以来被监禁的伊斯兰圣战武装运动成员，被认为是这次行动的主谋，后者是巴勒斯坦权力机构主席马哈茂德-阿巴斯的法塔赫党武装部门的前地方领导人。

今天黎明前，以色列军队在与以色列占领的西岸杰宁的特别反恐部队的联合行动中逮捕了其余两名逃犯，即伊斯兰圣战组织成员艾哈姆-卡马吉和穆纳德尔-因菲亚特。按照她透露的声明消息说，他们目前正在接受审讯。

据该报道称，来自杰宁附近Kafr Dan的Ayham Kamamji于2006年被捕，他因绑架和谋杀一名以色列定居居民被判处终身监禁。穆纳德尔-因菲亚特（Mounadel Infeiat）过去曾因参加伊斯兰圣战组织的活动而被监禁，他在等待判决。

据以色列军方消息说："安全部队包围了安置恐怖分子的建筑物，恐怖分子没有抵抗，也没有携带武器就投降了。帮助他们逃跑藏匿的两名男子也被逮捕。"

以色列总理纳夫塔利-贝内特（Naftali Bennett）在推特上对安全部队表示祝贺，因为 "这一令人印象深刻、聪明而迅速的行动"。

根据一份警方声明，拿撒勒法院周日将抓获的前四名囚犯的拘留时间延长了10天。目前尚不清楚这六名巴勒斯坦人将被关押在哪个监狱。

据巴勒斯坦越狱者的律师说，这些囚犯于2020年12月开始在吉尔博亚监狱挖掘隧道。律师说，"马哈茂德（Ardah）告诉我，他在12月开始挖（隧道）。

囚犯们用勺子、盘子甚至水壶的把手来挖地道，马哈亚纳补充说，他介绍说马哈茂德-阿尔达是这次行动的设计师。在社交网络上，勺子已经成为巴勒斯坦人 "解放 "的新象征，他们在巴勒斯坦国旗前手持该器皿拍照留念。这种现象已经蔓延到巴勒斯坦领土之外，在那里，人们在支持被关押在以色列的许多囚犯的示威活动中挥舞着这种物品。在科威特，一位艺术家在勺柄器皿上雕刻了一个合拢的拳头，这件作品名为 "自由勺"。

巴勒斯坦人越狱事件后，以色列对吉尔博亚监狱的安全问题进行了内部调查。

法新社说，在加沙地带执政的巴勒斯坦伊斯兰运动哈马斯在一份声明中说，逮捕了最后两名越狱囚犯不会掩盖大逃亡的胜利规模，这把敌人打回是笑柄的位置上。该伊斯兰圣战组织说，"与敌人的斗争将继续下去"。