阿联酋高官：我们都很担心一场逼近的冷战来临

今年2月刚刚卸任阿联酋外交事务国务部长一职的安瓦尔·加尔贾什（Anwar Gargash）10月2日在参加活动时，对美中两国关系不断紧张表示担忧。他说，“我们都在担心，非常担心，因为一场逼近的冷战”。

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阿联酋总统外交顾问加尔贾什周六在出席于阿布扎比举行的一场论坛活动中敦促国际社会谴责这种压力，“不要成为新冷战中的棋子”。他周六说，“我相信，如果这个信息传到中国、美国和其他国家，它将以一己之力带来我所说的集体道德义务。”

加尔贾什说，“我们都在担心，非常担心，因为一场逼近的冷战。”他指出，“这对我们所有人来说都是坏消息，因为选边站队的想法在国际体系中是有问题的，我认为这不会是一个轻松的旅程。”

阿联酋和其他阿拉伯海湾国家长期以来一直是美国的亲密盟友。然而，中国近年来成为该地区强大的经济参与者，北京对原油的渴求使其成为海湾地区最大的买家，使阿联酋等国家面临两难境地。加尔贾什谈到，“这对我们所有人来说都将是一个巨大的挑战”。他续称，“对我们阿联酋来说，美国是我们最主要的战略伙伴，但中国与印度一起是我们第一或第二大经济伙伴。”

尽管中国为当地提供了有利可图的贸易和商业合作机会，但加尔贾什暗示，阿联酋认为美国是更透明的战略盟友。他说，“中国将继续是极其重要的，而美国的方向是你可以从各种阅读、会议和讨论中收集到的东西，但理解中国的方向，我认为，是更不透明的。”

自2018年美国前总统特朗普发动贸易战揭开美中关系之间诸多重大问题以来，拜登总统今年1月上台后更是将当今国际事务中的首要问题形容为“21世纪民主国家的效用与专制国家之间的战斗”。分析人士认为，美中的紧张关系与其说是受经济现实的驱动，不如说是受大国竞争的驱动，对彼此战略目标的相互不信任加剧了这种关系。

加尔贾什强调了新冠疫情对国际事务的影响，认为其表明需要加强合作而不是对抗。他说，“我们确实看到了国际体系变化的几个层面。我认为，一方面，这种大流行病非常非常清楚地表明，我们的地缘战略优先事项不仅需要是政治性的......而且可以是其他问题”。他补充说，“它将需要，实际上，从我们所有人那里，理解......对抗不是前进的道路，沟通才是前进的道路。”

加尔贾什说，“这并不意味着我们将能够改变伊朗对其在该地区作用的看法，或土耳其对其在该地区作用的看法，或我们如何看待阿拉伯世界，以及它应该如何回到一个更生动的地区体系。但与此同时，我认为我们也需要明白，我们避免对抗是极其重要的。”