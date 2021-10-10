伊拉克议会大选登场 维安滴水不漏 投票率恐创新低

伊拉克安全部队10月5日为星期日举行的大选前模拟投票站的检查。Les forces de sécurité irakiennes simulent les contrôles aux bureaux de vote avant les élections de dimanche, le 5 octobre 2021.

伊拉克今天提前举行大选，3249名候选人将竞选新一届国民议会的329个席位。法新社报道称，这场投票被誉为当局对反政府示威的让步，但许多不信任官员会兑现改革承诺的选民料将抵制这场选举，投票率恐创新低。

广告 继续浏览后续

提前举行议会选举和推动选举改革是现任总理卡迪米2020年5月上台后的主要承诺。2020年7月，卡迪米宣布将原定于2022年举行的新一届国民议会选举提前至2021年6月举行。今年1月，伊拉克政府宣布，因技术原因将选举推迟至10月10日举行。

此次选举将依照2019年12月通过的新国民议会选举法举行，该法案首次允许独立候选人参选。

维安工作滴水不漏，全国各地机场自昨天傍晚至明天清晨全部关闭。伊拉克政府2017年底虽宣布在对抗伊斯兰国（IS）的战争上取得胜利，但圣战士秘密组织大大小小的攻击行动却从未断过。

近几个月来，有数十名反政府人士遭到杀害、绑架或恐吓，外界指控亲伊朗武装团体为幕后主谋，而伊拉克许多议员与它们勾结。

联合国驻伊拉克代表团在投票开始前表示：“伊拉克民众应该要有把握，能在不受压力、恐吓及威胁的状况下投票。” 这场选举提前一年举行，是对青年团体示威运动的罕见让步。

示威活动2019年10月在巴格达以及伊拉克南部遍地开花，撼动自2003年美国为首联军进入伊拉克以来长期执政的什叶派政府。

数以万计示威者上街表达对贪腐、失业以及公共服务残破的不满，而在示威相关暴力中丧命的有数百人。

随着民怨逐渐从沸腾转为幻灭，现在示威活动基本上都已无疾而终，专家预测今天的选举可能创下破纪录的低投票率。

巴格达打工族卡辛（Mohammed Kassem）已打定主意不去投票，他怨叹：“事情不会有所改变”，已建立政权的武装和什叶派伊斯兰主义主导的统治精英料将拿下胜利。45岁的他还对法新社说：“伊拉克是这地区最富有的国家，我们却没电、没交通、没公共服务，医疗体系残破不堪。”

此外，欧盟选举观察团负责人冯·克拉蒙称，将对选举情况进行观察，并在下周二（12日）提交一份初步报告。外界普遍认为，多年战乱加之外部势力干预，导致伊拉克政治派别林立，此次选举过后政局能否稳定仍有待观察。