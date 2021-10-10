默克尔：以色列的安全将永远是德国政府的中心议题

德国总理默克尔（Angela Merkel）在她16年总理任期即将结束时，对以色列进行的最后一次访问中说，以色列的安全将永远是每一届德国政府的“中心议题，具有重要意义”。她周日参观了以色列亚德瓦希姆大屠杀纪念馆，并与以色列总理贝内特（Naftali Bennett）举行会谈。

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默克尔当天身着黑色衣装，在耶路撒冷的以色列亚德瓦希姆大屠杀纪念馆敬献了花圈，并在该馆的留言簿上写道，参观那里“每次都会重新触动我的内心”。她表示，“这里记录的针对犹太人的罪行永远提醒着我们德国人所承担的责任，也是一种警告。”贝内特全天接待了默克尔，称她是“以色列的真正朋友”。

默克尔稍早时向媒体表示，无论谁在她之后担任德国总理，都会对以色列的安全付有同样的承诺。她说，“以色列的安全问题将永远是每个德国政府的中心议题，具有重要意义”。 她补充说，以色列对二战后德国的信任是“令人感动的”，但这种 “信任总是要证明自己”。

贝内特称赞默克尔促进了德以之间前所未有的联系，并将她描述为“欧洲的道德指南针”，因为她支持以色列。贝内特周日与默克尔在国王大卫耶路撒冷酒店举行了会谈。贝内特说，“欢迎来到以色列，亲爱的以色列的朋友。很高兴见到您，默克尔总理和您的代表团。”

贝内特说，“我们非常感谢您对以色列人民的持续友谊和承诺。德国和以色列之间的关系一直很牢固，但在您的任期内，这种关系从未如此牢固；它已不仅仅是一种联盟关系。由于您的领导，它已成为一种真正的友谊。我们期待着在商业关系、科学、教育、卫生以及当然还有安全方面进一步加强它。”他说，“有时一个领导人会带来深刻的变化，我认为您的领导为德国对以色列安全的持续承诺奠定了基础，我们非常感谢。”

贝内特表示，“我们当然记得历史，我们乐观地期待着一个更光明的未来。我的政府将继续保持目前的关系，但我们的新政府也带来了一种新的精神，一种新的善意的精神。”他说，“我相信我们会有一个非常有成效的会议，我想代表以色列人民感谢你，谢谢，安吉拉，谢谢你。”

默克尔说，“我认为，在我的任期结束时能够再次访问以色列，并认识以色列新总理，是一件非常高兴和非常荣幸的事情。在我的任期内，我与我的政府所有成员一起努力工作，使我们两国和两国人民之间的关系更加强大和广泛，例如通过政府间协商。”她说，“起作用的不仅是影响我们过去的事务，还有我们对共同未来的展望。”

默克尔强调，“然而，可以说，我仍然认为，在纳粹浩劫的反人类罪行之后，德国和以色列之间的关系有可能在我们所做的程度上得到重启和重建，这是历史赋予我们的幸运之举。我想利用这个机会强调，以色列的安全问题将永远是每个德国政府的中心议题，也是最重要的。”

据悉，默克尔最初计划在8月到访以色列，但在美国和联军从阿富汗撤离事件推迟了她的行程。默克尔当天还参加了以色列节日内阁会议，并与贝内特共同出席了联合记者会。贝内特在记者会上重申了以色列方面对伊朗核武项目的担心。他说，“我们在为自己投资，但我们的敌人，特别是伊朗，却对我们念念不忘，并准备付出极高的代价，给他们的人民带来真正的痛苦，以使我们面临生存的威胁。”

贝内特说，“总理女士，伊朗的核计划已经达到了一个需要领导的阶段。接受伊朗成为一个核门槛国家将是自由世界的道德污点，而且更甚的是将威胁到世界和平。”他称，“我们看到伊朗人目前在没有核保护伞的情况下，在叙利亚、伊拉克、黎巴嫩、也门、加沙和海湾地区是如何行动的。”

贝内特说，“我们可以想象，如果世界知道这种欺凌的背后还有核武器，他们会造成多大的破坏。试图安抚伊朗人是没有意义的；他们将和解解释为一种软弱。他们继续在国际社会中兴风作浪，玩弄时间，同时不断推进铀浓缩，破坏该地区的稳定。”他指出，“这是一个关键点，而德国的立场尤为重要。我们以色列人正在参与行动，在各个层面上反击伊朗，包括每天遏制他们用武器充斥我们地区的企图。”

默克尔表示，接下来几周对伊朗达成核协议具有决定性意义。她补充说，伊朗一天不对美国的姿态作出回应，就会持有更多的浓缩铀。她还称，俄中两国领导人也有责任帮助将伊朗带回谈判桌。默克尔说，“我认为俄罗斯和中国都有责任。如果《联合全面行动计划》（JCPOA）不再履行协议所该做的事，那么这就非常困难了。所以我们现在处于这个协议非常决定性的几周。”