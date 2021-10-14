黎巴嫩贝鲁特今爆抗议法官示威酿枪击战

2021年10月14日支持真主党与什叶派阿迈勒党的民众在贝鲁特法庭前示威抗议调查港口大爆炸的法官。

黎巴嫩贝鲁特今天发生了反对塔里克-比塔尔法官的示威，冲突造成至少6人死亡，约30人受伤。作为调查的一部分，与什叶派政党阿迈勒和真主党关系密切的几位议员和前部长应接受问话，但他们目前正试图逃避调查。他们的支持者聚集在首都的街道上抗议法官“偏袒”。负责调查黎巴嫩首都爆炸案的法官正面临来自什叶派政党阿迈勒和真主党的暴力攻势。

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据本台报道称，在贝鲁特法院门前，数百名身着黑衣的年轻人对负责调查2020年8月4日贝鲁特港口爆炸事件的法官比塔尔示威抗议，并喊出了他们的仇恨口号，一年多前的大爆炸事件造成250多人死亡，5000人受伤。

据本台驻贝鲁特的记者诺埃-皮涅德报道说，示威的人几乎没有人挥舞他们所属的什叶派运动阿迈勒和真主党的旗帜，取而代之的是黎巴嫩的旗帜。示威者指控法官传讯他们的领导人的做法。

侯赛因-阿布-扎伊德是一名律师，也是阿迈勒党的支持者。他谴责塔雷克-比塔尔法官在这次调查中对什叶派政治家的无情行为。"我们认为这种司法程序是非法的。”他说："这明显违反了法律和程序。比塔尔法官想在任何法律框架之外得出结论，而这些结论很可能是政治性的。我们在这里看到的是一个喜欢发表个人意见而不是坚持事实的法官，这真是令人难以置信! 有非常明确的法律，他不能假装这些法律不存在。”

示威中紧张局势迅速升温，因为对立的派别武装民兵之间发生了交火，枪击驱散了周围街道上的示威者。

从距离贝鲁特法院几百米远的地方射来的猛烈的狙击火力在示威者队伍中造成了屠杀。据本台驻贝鲁特记者保罗-哈利法报道说，根据提供局势细节的内政部长说，枪手的目标就是示威者头部和身体上半部分。

RPG火箭弹的爆裂声和爆炸声在整个城市回荡，引起了普遍恐慌：街道上顿时空无一人，只有惊慌失措的父母赶去学校接回他们的孩子。

据该报道称，黎巴嫩军队派出了大量增援部队，包括精锐部队，他们与占据在建筑中或屋顶上的枪手交火。

在场的许多媒体直播了暴力战斗的画面，这让黎巴嫩人想起了多年前的内战。由于冲突发生在以前的分界线上，该分界线将贝鲁特一分为二：一个是穆斯林，另一个是基督徒，而这些画面与局势更令人回味。

据真主党和示威活动的组织者阿迈勒运动明确指责基督教政党黎巴嫩力量是今天枪击事件的幕后黑手。

据一名不愿透露姓名的阿迈勒党成员指控说，"是Samir Geagea的人在向我们开枪。”他指责黎巴嫩部队的基督教民兵武装以游行队伍为射击目标，我们不想使用暴力。我们希望为爆炸事件伸张正义，而比塔尔法官不是一个正义的人。每个人都知道是谁让港口爆炸物硝酸进入黎巴嫩的：陆军总司令约瑟夫-阿翁将军、总理纳吉布-米卡提......所有这些人都知道。但美国只想谴责我们的领导人纳比-贝里和他的朋友，而让其他人逍遥法外。

但前民兵组织的领导人萨米尔-贾贾拒绝指控，反而指控是真主党应当负责。

法国呼吁平息，并重申黎巴嫩司法系统需要能够独立和公正地工作。法国对最近阻挠对2020年8月4日贝鲁特港爆炸事件的调查以及在此背景下发生的暴力行为深表关切。法国外交部发言人呼吁所有人都冷静下来。