也门：由沙特领导的军事联盟对马里卜市进行新的空袭 打死了180多名胡赛反叛武装

法新社消息，由沙特领导的军事联盟星期五证实，军事联盟对也门北部战略要地马里卜市南郊进行了新的空袭，打死了180多名胡赛反叛武装。马里卜是也门政府军在北部最后的战斗据点，双方在此已造成数百人死亡。

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也门内战已经持续多年。长期占据该国北部的胡塞武装2014年9月攻占首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特阿拉伯避难。2015年，沙特领导的阿拉伯盟军针对胡塞武装发起军事行动。在联合国的主持下，也门政府与胡塞武装于2018年12月上旬在瑞典举行谈判，并就在南部的荷台达停火达成协议。但战火一直并未平息。

得到伊朗支持的胡塞反政府武装正试图从也门政府军手中夺取中部的马里卜省，实现对也门北方地区的全面控制。马里卜省是也门石油主产区，也是沙特阿拉伯主导的多国部队指挥部所在地。首府马里卜市在首都萨那以东大约120公里。

联合国也门问题特使汉斯·格伦德贝格指出，由于马里卜及其周边地区仍然是 战争的中心，当地的军事升级已经出现了 "令人震惊的转变"，使成千上万的人处于绝望的境地。 他再次呼吁所有各方为安全、及时和持续的人道主义援助进入受影响地区提供便利，并呼吁 "所有各方缓和局势"。

格伦德贝格周四向安理会表示，需要通过谈判达成全面的政治解决方案，以 最终结束也门的暴力活动。也门人无一例外地强调结束战争的必要性。格伦德贝格指出，交战各方之间的信任差距越来越大，只有通过全面谈判的政治解决方案，才能实现持久的解决方案”。他表示，紧急政治会谈“不应有任何先决条件”，并强调人道主义行动“不应被用作政治筹码”。