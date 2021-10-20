以色列通信部长：我们正处于一场5G冷战中

以色列通信部部长尤亚兹·亨德尔（Yoaz Hendel ）10月20日在出席活动时表示，“我们目前处于一种新的、不熟悉的战争类型--5G冷战。”

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亨德尔周三在“2021年纽约网络技术会议”上说，以色列致力于与可信的通讯基础设施合作，以保障其自身的国家安全。据《耶路撒冷邮报》报导，亨德尔的讲话是在华盛顿参加会议的第二天发表的，美国官员在会上向他表达了对中国可能参与以色列5G网络建设的担忧。

亨德尔在纽约网络技术会议上说，“我们目前正处于一场新的、不熟悉的战争中--5G冷战。”他补充说，“在这场冷战中，以色列致力于可信的网络，首先是因为其自身的国家安全利益。”

亨德尔警告说，“通信基础设施很敏感，往往是网络世界的薄弱环节....。这就是我在美国的原因，美国是以色列最好的盟友。”报导援引一位知情人士称，拜登政府与以色列的合作比上届政府更加紧密，以确保以色列5G互联网网络的核心不会是中国的。

以方的期望是，美国将帮助寻找中国5G网络设备的廉价替代品，以创建美国所说的“清洁网络”。报导提及，本月早些时候，当以色列国安顾问胡拉塔（Eyal Hulata）访问华盛顿时，美国官员曾呼吁以色列总理贝内特（Naftali Bennett）为在该国基础设施和技术方面的外国投资建立一个更严格的筛选系统。

亨德尔此行会见了来自美国商务部、联邦通信委员会和国务院的官员。他还会见了谷歌、亚马逊、推特、Netflix、迪士尼等美国公司的高级管理人员，听取他们对以色列监管环境的担忧。