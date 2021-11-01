也门北部马里卜市遭到炮弹袭击造成至少22人死亡

也门政府军与亲伊朗的胡塞武装在北部的马里卜市发生激战。

法新社周一报道说，据也门政府有关人士称，也门北部的马里卜市遭到炮弹袭击，造成至少22人死亡，其中包括儿童和妇女。也门政府指责胡塞武装从事了该炮击事件。

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也门新闻部长埃尔亚尼在社交媒体发表声明称，也门胡塞武装发射两枚弹道导弹袭击了马里卜省的一座清真寺和一所学校，造成二十多人伤亡，包括多名妇女和儿童。

2014年9月，亲伊朗的胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

马里卜地区是也门石油主产区，也是沙特阿拉伯主导的多国联军指挥部所在地。近几个月来，也门政府军和胡塞武装在该省多次发生激烈交火，造成数千人死亡，数万人流离失所。沙特媒体10月28日援引多国联军的消息说，多国联军过去24小时对位于马里卜省首府马里卜市附近的胡塞武装目标实施22次军事行动，打死至少95名胡塞武装人员，并摧毁11辆军车。

另外，10月30日晚间，也门临时首都亚丁国际机场附近发生爆炸，造成至少5人死亡，30人受伤。初步调查显示爆炸由事先安放的汽车炸弹引发。

联合国难民署此前警告说，随着也门马里卜省的战斗仍在继续，流离失所社区的人道主义需求，包括对避难所的迫切需求，正在飙升。联合国也门问题特使汉斯·格伦德贝格指出，需要通过谈判达成全面的政治解决方案，以 "最终"结束也门的暴力活动。他表示，也门人无一例外地强调结束战争的必要性。他强调，也门迫切需要稳定经济，改善基本服务，促进国内和跨境的自由流动。他坚持认为，也门人也承认，他们的国家不可能由一个单独的组织有效地统治，“持久的和平需要多元化”。