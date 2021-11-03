以色列今发射导弹攻击叙利亚军事目标

以色列周三(3日)对叙利亚军事目标进行了新一波的打击。此次，以色列也罕见地公开承认所发动的这些导弹攻击行动。

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根据总部设在贝鲁特的非政府组织“叙利亚人权观察组织 (OSDH) ”称，以色列于周三发动袭击。这是以色列在4天内第2次袭击大马士革周边地区，该地区为亲伊朗的民兵提供武器和弹药库。

在大马士革，官方的萨那通讯社证实了“敌人以色列”在杂奇亞 Zakia 地区发动的导弹袭击造成了破坏，但没有具体说明攻击的目标。“叙利亚人权观察组织 (OSDH) ”对处于战争状态下的叙利亚，拥有一个庞大的消息来源网，据其称，攻击目标地区是与伊朗结盟的民兵的武器和弹药库以及叙利亚军队阵地的所在地。

被以色列视为世代仇敌的国家-伊朗,以及亲伊朗的黎巴嫩真主党的死敌在军事上一向支持巴沙尔·阿萨德在叙利亚的政权，叙利亚是以色列的邻国。 据 叙利亚人权观察组织OSDH 称，周六，五名亲伊朗战士在大马士革附近的以色列导弹射击中丧生。 自 2011 年叙利亚战争爆发以来，这个犹太国家在那里对叙利亚政权及其亲伊朗盟友的阵地进行了数百次袭击。 以色列表示，它正试图阻止伊朗在叙利亚站稳脚跟。 过去，以色列军方很少公开承认这些袭击。