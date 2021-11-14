埃及首都迁址 沙漠中大兴土木

埃及总统塞西下令迁都，首都从开罗前往新建大都。该大都选址在离开罗50公里远的沙漠中。埃及动用大量人力物力赶建新首都。至于为何迁都，评论指塞西不仅想强化权力，更想载入史册。

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据法新社报道称，富丽堂皇的总统府、全新的国会、豪华的歌剧院和宽敞的公园，都是埃及沙漠中崛起、雄心勃勃新行政首都愿景的一部分。埃及开罗旁的地平线上举目所及缀满一个个建筑工地，预示着埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）宏伟都市计划中这个最重要的珍宝即将实现。

在这个北非国家千年古都开罗以东约50公里处，建筑工人们正在如火如荼赶工，要完成这项宏伟计划。

新行政首都原本预计要在今年6月30日对外亮相，纪念2013年6月30日的大规模抗议活动，2013年这场军方力挺的示威，最终推翻了伊斯兰主义总统莫西（Mohamed Morsi）的分裂统治。莫西已于2019年过世。

但新冠病毒疫情影响下，迁都计划也受到波及。

塞西本月下达指令，要求公务人员于12月迁至新都，展开「6个月试营运」。

不过，就埃及首都开罗以东约50公里处兴建新行政首都的计划，专家表示，新都恐怕无法与旧都开罗竞争。

埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）2014年首度当选时，称新都为「新的国家…和共和国的诞生」。不过一些人认为，这个仅被官方称为新行政首都的新城市，无法和庞大的旧都开罗竞争，甚至最终还有可能遭其并吞。