阿联酋证实已停止阿布扎比港口中国设施的施工

据《华尔街日报》12月9日报导，阿联酋一名高级官员周四证实，阿政府最近下令暂停中国在该国一处设施的施工。此前，美国政府据报对该设施的建设感到震惊，并警告阿方，中国在该国的军事存在可能威胁到两国之间的关系。

广告 继续浏览后续

据阿联酋领导人外交顾问安瓦尔·加尔贾什（Anwar Gargash）介绍，阿联酋已应华盛顿的要求下令停止该工地施工。不过，他表示，阿联酋认为该设施并非用于军事或安全用途。

加尔贾什说，“我们停止了这些设施的工作。但我们的立场不变，这些设施不是军事设施。”报导指，他没有详细说明阿联酋认为这些设施将被用于什么用途。

加尔贾什在谈到拜登政府时说，“你听到了你的盟友的关切，不考虑这些关切将是愚蠢的。”据悉，加尔贾什在华盛顿智库阿拉伯海湾国家研究所发表的讲话是阿联酋官员首次就这个问题发表公开评论。

《华尔街日报》曾于上月报导，美国情报机构今年春天发现中国在阿联酋首都阿布扎比附近的一个港口进行建设。中国大型航运集团中远海运在阿布扎比运营着一个商业集装箱码头。

据了解，这一发现激化了拜登政府和阿联酋之间的关系，阿联酋是美国在海湾地区的最重要的盟友之一，并导致两国进行了一系列的高级别会议和情报共享。在美方的敦促下，该工地的建设最近被停止了。美国和阿联酋官员没有透露正在建设的设施的确切性质。

加尔贾什通过视讯发言时说，阿联酋与美国在这个问题上的对话是 “相当坦率的”。美国国家安全委员会中东政策协调员布雷特·麦格克（Brett McGurk）周四在出席同一活动时没有具体谈到阿联酋的争议。

但麦格克称，关于中国，“我们已经非常清楚地表明了我们的立场，即哪些类型的活动会危及我们的能力，而这些活动是我们的合作伙伴所希望的”。报导称，麦格克指的是美国向中东地区盟友出售武器和转让技术。

阿联酋是美国在反恐和其他问题上的亲密伙伴，也是特朗普政府时期《亚伯拉罕协议》的主要参与者。根据该协议，阿联酋与以色列建立了全面外交关系。报导认为，但有迹象表明，阿联酋与中国的安全合作刚刚起步，这使得计划中的230亿美元的美国F-35第五代战斗机、18架“收割者”无人机和其他先进弹药的销售变得复杂。

加尔贾什重申，阿联酋非常担心陷入其最大贸易伙伴之一的中国与美国在中东地区的竞争之中。他说，“一方面是竞争，另一方面是新的冷战”，两者之间仅存有一条“细线”。加尔贾什说，阿联酋不希望这种竞争“滑入第二次冷战”。