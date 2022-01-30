以色列总统访问阿联酋 世纪性和平再迈步

以色列总统艾萨克-赫尔佐格周日开始对阿联酋进行首次为期两天的访问，这标志着自2020年两国关系正常化以来，犹太国家以色列与海湾阿拉伯国家之间的关系进入了新的阶段。名为"亚伯拉罕协议 "还导致了以色列与摩洛哥和苏丹达成类似和平协议。上述国家被巴勒斯坦人谴责为 "背叛"。因为解决以巴冲突长期以来一直是阿拉伯国家和以色列之间关系正常化的条件。

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据法新社今天报道称，应阿联酋阿布扎比王储和该国实际统治者穆罕默德-本-扎耶德的邀请，以色列总统赫尔佐格和他的妻子米哈尔于今天当地午时抵达了阿联酋首都。根据赫尔佐格办公室的一份声明，他受到了外交部长阿卜杜拉-本-扎耶德-阿勒纳哈尼的欢迎，并立即与他举行了工作会议谈。

2020年9月，在时任美国总统特朗普的敦促下，阿联酋和巴林是第一个公开与以色列关系正常化的海湾阿拉伯国家。

这次访问是继穆罕默德-本-扎耶德在12月与以色列总理纳夫塔利-贝内特会面后，以色列高级官员的第二次访问，目的是 "深化各领域的合作"。据以色列官方说，双方讨论了伊朗核问题，这是以色列和海湾阿拉伯君主国共同关注的问题。

据法新社，去年11月，两国以及巴林还进行了海军联合演习，以 提高集体海上安全能力，消息说，演习有针对伊朗意义，伊朗经常被指控在海湾水域进行敌对行动。

据法新社，赫尔佐格在以色列的总统地位主要是仪式性的，他说他对阿联酋欢迎以色列总统首次访问感到很高兴。在离开以色列时，赫尔佐格谈到了这是一次 "历史性 "的访问，认为应该带来 "整个地区的和平信息"。

以色列总统周日与穆罕默德-本-扎耶德以及其他阿联酋官员和当地犹太社区的代表会面。

周一，他将前往迪拜--联邦的另一个酋长国--在那里他将会见政府首脑和国防部长谢赫-穆罕默德-本-拉达-阿勒马克图姆。赫尔佐格还将参观2020年世界博览会的场地。

以色列和阿联酋关系正常化的协议由以色列前总理本雅明-内塔尼亚胡签署，并得到了当时在野党阵营的现任执政联盟的支持。

名为"亚伯拉罕协议 "还导致了以色列与摩洛哥和苏丹达成类似协议。但上述国家被巴勒斯坦人谴责为 "背叛"，因为解决以巴冲突长期以来一直是阿拉伯国家和犹太国家之间关系正常化的条件。

但自正常化以来，阿联酋与以色列签署了一系列协议，范围从旅游到航空到金融服务。据以色列驻迪拜领事馆馆长Ilan Sztulman Starosta称，在2020年9月至2021年9月期间，约有20万以色列人访问阿联酋，约有40家来自他的国家的公司已经在那里落户。