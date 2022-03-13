摩洛哥与以色列开启直飞互航

摩洛哥/以色列/"亚伯拉罕协议 "

一架摩洛哥皇家航空公司（RAM）的波音飞机周日从经济首都卡萨布兰卡起飞前往以色列特拉维夫，这是摩洛哥与以色列两国关系正常化15个月后，摩洛哥与以色列的首次直接商业民航联系。经济与文化界人士组成代表团乘头班直航飞机前往以色列。

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法新社今天引述一位机场消息人士说，在因新冠病毒疫情而延迟三个月后，摩洛哥国家航空公司的飞机于格林尼治标准时间周日09:00从卡萨布兰卡的Mohammed-V机场起飞了。而以色列驻摩洛哥联络处周日在一条推特上说："该公司将在这条新航线上推出每周四个航班，这将意味着更多的游客和新的双边关系，以实现更大的双边和解。

以色列和摩洛哥于2020年12月重新建立了外交关系，这是 "亚伯拉罕协议 "阿拉伯国家与以色列和解的一部分，是犹太国家和几个阿拉伯国家之间关系正常化的进程，得到了前特朗普政府的支持。

原定于12月12日起飞，但由于新冠病毒疫情的原因而推迟，这一连接卡萨布兰卡和特拉维夫的直航标志着正在稳步发展的双边正常化进入一个新阶段。

摩洛哥皇家航空公司周日在一份声明中说，"一个由经济运营商和文化界人士组成的代表团 "正在运营首航的飞机上。

7月底，以色列公司推出了特拉维夫和马拉喀什之间的服务，在11月底边界关闭后暂停。

摩洛哥预计，随着两国之间的这些直航，每年将有20万名以色列游客的暴利（2021年为5万）。

摩洛哥方面说，这种新的双边联系符合在以色列建立摩洛哥社区的期望，他们与原籍国有着紧密的联系。双边联系还能够促在使游客以及商人和妇女可以前往摩洛哥或以色列旅行。

法新社说，在卡萨布兰卡，一个广告牌宣传与特拉维夫的直达线路。卡萨布兰卡/特拉维夫，价格为4,300迪拉姆（400欧元）。据以色列联络处负责人大卫-戈夫林在推特上说，对此早前谁能想到呢？戈夫林在推特上说，"我邀请我们的摩洛哥兄弟站在摩洛哥和摩洛哥人在以色列人心中占据的巨大位置上，并访问以色列，体验以色列文化。

法新社说，而摩洛哥的犹太社区是北非最大的社区，70万摩洛哥裔的以色列人经常与他们的祖国以色列保持着密切的联系。