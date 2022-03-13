美国驻伊拉克北部城市领事馆附近遭导弹袭击，无人员伤亡

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据伊拉克和美国安全官员说，当地时间3月13日凌晨至少有六枚导弹射向美国驻伊拉克北部城市埃尔比勒的领事馆。一位美国官员说，这些导弹是从邻国伊朗发射的。美国国务院发言人在事发后向短新闻网站Axios的记者表示：“美国政府的任何设施都没有损坏或（人员）伤亡。”

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一位美国国防部高级官员说，初步报告显示没有美军伤亡。这名官员说，由于信息仍在不断涌现，他不愿透露姓名，但仍不能确定究竟发射了多少枚导弹，以及它们究竟落在哪里。也不清楚是否有其他人员伤亡。

据伊拉克安全官员说，没有关于这次袭击造成人员伤亡的即时报告，这次袭击发生在午夜后不久，在该地区造成了物质损失。根据规定，他们采取了匿名的方式。其中一名伊拉克官员说，弹道导弹是从伊朗发射的，但没有详细说明。

这次袭击发生在以色列对叙利亚大马士革附近的袭击造成两名伊朗革命卫队成员死亡的几天后。伊朗外交部周三强烈谴责了这次袭击，并发誓要进行报复。

伊朗国营的伊斯兰共和国通讯社周日援引伊拉克媒体的话说，他们承认在埃尔比勒发生了袭击事件，但没有说袭击事件的源头。

位于美国领事馆附近的卫星广播频道“库尔德斯坦24”在袭击发生后不久就从他们的演播室开始播出，显示出演播室地板上的玻璃碎片和瓦砾。一份安全声明说，周日早些时候，埃尔比勒成为“一些导弹”的目标，并补充说安全部队正在调查这一事件，稍后将公布更多细节。

袭击发生时，多国在维也纳关于“伊朗核协议”的谈判因俄罗斯入侵乌克兰及随之而来的对俄制裁问题而陷入“停顿”。