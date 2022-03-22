埃及、以色列和阿联酋三国首脑在埃及的沙姆沙伊赫举行会谈

埃及/以色列/阿联酋

埃及总统塞西周二在埃及的沙姆沙伊赫主持了由他与以色列总理贝内特、阿联酋王储扎耶德举行的三方会谈。法新社说，会谈是在俄乌战争背景下举行的，内容主要涉及能源和粮食安全问题。埃及小麦进口的85%以及葵花籽油进口的73%来自俄罗斯和乌克兰，蒙受了因战争而导致的物价上涨。

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据以色列媒体报道，三位领导人还讨论了有关伊朗和包括美国在内的西方大国就恢复2015年核协议接近达成一致的报道，并针对未来三国间的经济投资合作等议题交流了看法。贝内特强烈反对以色列的宿敌伊朗与世界大国之间的协议。海湾国家被排除在重启核协议的谈判之外，他们批评该协议没有解决伊朗的导弹计划和地区代理人的问题。

塞西强调，波湾地区的安全是最重要的，绝不允许有任何势力破坏此区的稳定。《以色列时报》提到，埃及、阿联两国的媒体大多强调经济交流与波湾局势稳定，虽然以色列政府并未发表相关声明，但以色列媒体多强调三国在会议中商讨伊朗核协议的问题。虽然之前曾传出谈判因伊朗拒绝稀释浓缩铀而恐有变数，不过大抵上整个谈判进度已经进入尾声，中东也有机会迎来新的区域局势。

在川普时期，由于积极抵制伊朗，美国甚至协助以色列与波湾国家改善外交关系，但拜登上台后决定改善与伊朗的互动，也让过去最反对伊朗伊斯兰主义外扩的以色列感到担忧。贝内特受访时也对新的伊朗核协议感到担忧，认为无法真正抑制伊朗发展核武的决心。

据埃及总统府表示，塞西和阿拉伯联合酋长国事实上的领导人王储谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬在红海度假胜地沙姆沙伊赫会面时就经济投资等问题举行了双边扩大会谈。塞西强调了埃及对海湾地区安全的承诺，并“拒绝任何试图破坏该地区稳定的做法”。阿联酋和巴林于2020年与以色列建交。以色列总理贝内特去年9月访问了埃及，这是十年来以色列政府首脑首次正式访问该国。