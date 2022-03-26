泽连斯基向多哈论坛呼吁能源出口国增产：剥夺俄罗斯进行能源讹诈的机会

乌克兰/俄罗斯/中东

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月26日受邀以线上会议的方式，向卡塔尔首都多哈举行的第20届多哈论坛开幕式发表了讲话。他呼吁能源丰富的中东地区国家增加石油和天然气产量，以缓解因莫斯科入侵乌克兰而受到制裁的俄罗斯能源供应的损失。

广告 继续浏览后续

第20届多哈论坛周六在卡塔尔首都多哈开幕，卡塔尔埃米尔(国家元首)塔米姆、土耳其外长恰武什奥卢、沙特外交大臣费萨尔等出席开幕式。本届论坛为期两天，论坛主题为“变革迎接新时代”，包含地缘政治联盟与国际关系，金融体系与经济发展，国防、网络和粮食安全，气候变化与可持续发展四部分内容，将举办数十场分论坛和研讨会。该论坛一般每年举办一届，第20届多哈论坛原定于2020年举行，因新冠肺炎疫情推迟至今年。

据乌克兰总统府介绍，泽连斯基在当天的视频讲话中呼吁包括卡塔尔在内的能源供应国增加能源生产，以剥夺俄罗斯进行能源讹诈的机会，从而为稳定欧洲局势作出贡献。

泽连斯基在向与会者致辞中称：“今年在美丽、和平和尊重的多哈市举行的论坛的主题是新时代的挑战。但不幸的是，在我们的星球上，并不是每个人都能充分感知现实，理解我们需要为新时代做准备。正如我们所看到的，俄罗斯想要一个各国在平等条件下和平共处的时代在地球上是不可能的。我们能允许这样吗？”

泽连斯基在发言中强调，在俄罗斯全面进攻后，乌克兰在战场上自卫，已经有31天寻求不到世界上的正义。他指出，而俄罗斯则威胁要使用核武器，在地球上散布这种恐惧，“吹嘘自己不仅可以用核武器摧毁一个国家，还可以摧毁地球上的生命”。

泽连斯基在讲话中重申，需要对国际机构和联合国机制进行真正的改革，以确保国际社会的安全。他说：“这样，一个大了28倍的国家就不会认为他可以为所欲为”。他提出，“一个国家的核地位不会成为对其他国家进行任何不公正（要求）的许可。”

泽连斯基向与会者指出，乌克兰是一个多元化的国家，各民族和宗教和平共处。他强调：“超过一百万的穆斯林生活在我们的国家，他们现在也在遭受俄罗斯的轰炸。”

泽连斯基说：“在这场战争的31天里，俄罗斯的打击至少破坏了59座具有精神意义的建筑：清真寺、教堂、宗教教育机构。200多所学校被摧毁或损坏，还有几十家医院。俄罗斯甚至在轰炸医院之前就没有停止过! ”他说：“俄罗斯军队有目的地打击普通平民作为庇护所的地方。”

泽连斯基说，在俄罗斯入侵期间，大约有1000万乌克兰人被迫背井离乡，其中大部分是带着孩子的妇女，超过350万乌克兰公民被迫到国外寻求安全。他亦指出，威胁全球的粮食危机将在移民危机之后出现。毕竟，乌克兰是世界上最重要的粮食出口国之一。

泽连斯基说：“自我国的小麦、石油、玉米和其他农产品是世界不同地区许多国家稳定和内部安全的基础......俄罗斯军队在乌克兰的田间布雷，炸毁农业机械，破坏播种所需的燃料储备。他们封锁了我们的海港。他们为什么要这样做？我们国家会有足够的粮食。但乌克兰的出口不足将影响伊斯兰世界、拉丁美洲和世界其他地区的许多国家。一些侵略者仍然梦想着去那里加强他们的旧有特权。”

泽连斯基敦促国际社会团结起来，防止因战争造成的世界粮食短缺。特别是通过加强对俄罗斯的制裁政策。他说：“对俄罗斯实施的所有限制，目的只有一个：让俄罗斯开始寻求和平，这样他就不会对全球构成威胁。我呼吁所有国家加入，俄罗斯必须寻求和平。其必须结束对乌克兰的战争。他必须停止一切破坏全球稳定的企图，让那些寻求殖民地和灌输不平等的人回到世界上的令人厌恶的旧习惯。”

在泽连斯基看来，欧洲国家拒绝购买俄罗斯的石油和天然气只是一个时间问题。他说：“负责任的国家，特别是卡塔尔政府，是可靠和有信誉的能源资源供应商。而且他们可以为稳定欧洲的局势做出贡献。他们可以为恢复正义做很多事情。欧洲的未来取决于你们的努力! 我敦促你们增加能源生产! 这样俄罗斯就会明白，任何国家都不应该以能源为武器来勒索世界。”

泽连斯基呼吁整个“反战联盟”为俄罗斯寻求和平而更加努力。他总结道：“这样，世界上的人们才能真正为新时代，为新时代做好准备。而不是考虑如何适应旧的恐怖的回归：侵略战争、饥荒和导致起义的绝望。”