也门总统哈迪周四宣布将权力移交给新成立的总统委员会

也门

也门总统哈迪4月7日凌晨发布公告，宣布结束自己的总统职务，将权力移交给一个新的由8人组成的总统委员会，哈迪同时宣布罢免副总统阿里·穆赫辛的职务。此前，联合国也门事务特使汉斯·格伦德贝里表示，也门交战各方达成的休战协议过去几天来基本得到了维持。

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在哈迪发表的声明中，第一次将亲伊朗的胡塞武装称呼为“安萨尔拉”，这是胡塞武装自己起的官方名称，而不是此前一直使用的“胡塞民兵”。声明表示，总统委员会将代表也门政府同“安萨尔拉”就全面长期停火展开和谈，并努力达成最终政治解决方案，保证也门在过渡期内从战争状态转为和平状态。

也门于2011年初爆发冲突。长期占据该国北部的胡塞武装2014年9月攻占首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特阿拉伯避难。2015年，沙特领导的阿拉伯盟军针对胡塞武装发起军事行动。这场冲突不仅带来生命和财产损失，还摧毁了生计和社会结构，造成也门在饥荒边缘摇摇欲坠，发展进程普遍倒退。

最近也门交战各方达成协议，从上周六开始为期两个月的休战。停战协议包括一些重要的人道主义措施，即：允许18 艘燃料船进入荷台达港口，每周运营两架商业航班进出萨那机场，以及双方就在塔伊兹省和其他省份促进平民的行动自由举行会谈。

联合国也门事务特使格伦德贝里指出，“这是也门六年来第一次全国性停火。这既是一个宝贵的时刻，也是一个岌岌可危的时刻。七年多来，也门人遭受了难以想象的损失，经历了极其艰难的生活条件。冲突已经影响到日常生活的方方面面，从市场到道路，到学校、法院、医院和家庭。这场休战提供了一个小而重要的窗口，开始扭转这一艰难的现实。” 格伦德贝里表示，自休战开始以来，暴力事件显著减少。然而，有报道称还有一些敌对军事活动，特别是在马里卜周围，令人担忧。