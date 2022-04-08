以色列再有恐怖袭击 肇事者遭击毙

以色列/恐怖袭击

周四（4月7日）晚上，在特拉维夫市中心发生了一起新的武装袭击事件，造成了混乱的场面，至少有两人死亡，更多的人受伤，此为以色列最近发生的一连串袭击事件中严重一起。警方称已经围剿击毙实施袭击的一名巴勒斯坦人。以色列定性袭击案为恐怖袭击。伊斯兰恐怖组织声称承责。

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据本台报道，以色列特拉维夫袭击事件中有两人死亡，袭击者被打死。

事件发生于星期四晚上9点，在特拉维夫最受欢迎的街道之一Dizengoff街上，一名身着黑衣、背着蓝色背包的年轻巴勒斯坦男子向Ilka酒吧开火。两名分别为27岁和28岁的顾客当场死亡。还有十几个人受伤。

相当于以色列红十字会的Magen David Adom说，16名伤员已经被转移到当地医院。特拉维夫Ichilov医院院长Ronni Gamzu告诉法新社：不幸的是，其中两人死亡，我们目前正在全力拯救生命。

据本台记者米歇尔-保罗报道，袭击者是28岁的拉伊德-哈泽姆，来自西岸北部的杰宁难民营，他在开枪袭击后第一时间得以逃走。1000多名警察和军队特种部队被派往市内搜寻他。哈泽姆最终被发现躲在雅法的一座清真寺附近。在交火之后，哈泽姆受了致命伤丧命。

这次袭击已经由伊斯兰圣战组织声称领责。在加沙，哈马斯已经表示祝贺袭击。在西岸，人们分发糖果。这是在不到两周的时间里发生的第四次反以色列袭击。

目前是今年斋月的第一个星期五，以色列的安全官员正处于警戒状态。

以色列总理纳夫塔利-贝内特与全国最高安全官员举行了会议，贝内特决定加强特拉维夫的秩序力量。他称，"这是一个非常痛苦的夜晚。"

上周，一名来自被占领的西岸的巴勒斯坦人在驾车经过特拉维夫附近的东正教犹太城镇布内布拉克时向人群开火，造成5人死亡，其中包括两名乌克兰人和一名阿拉伯裔以色列警察。几天前，两名警察在哈德拉在与圣战组织 "伊斯兰国 "枪击交火事件中被杀。而在3月22日，在内盖夫沙漠的一个大城市贝尔谢瓦，四名以色列人在一次持刀和汽车冲撞碾压的袭击中丧生，袭击者是一名在2016年被判处四年监禁的教师，他曾计划前往叙利亚帮助EI作战。