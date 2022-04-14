约旦河西岸的两名巴勒斯坦人在以色列新的军事行动中被打死

巴以冲突

根据来自巴勒斯坦卫生部的消息，周四凌晨，以色列军方在约旦河西岸城市杰宁及周边地区开展军事行动，并与当地巴勒斯坦人发生冲突，造成2名巴勒斯坦人死亡，另有6人受伤。

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巴勒斯坦人与以色列军队近日在约旦河西岸持续冲突。巴勒斯坦人近来连续制造多起针对以色列平民的持枪或持刀袭击，造成12名以色列人和2名外籍人员身亡。随后，以色列安全部队在巴勒斯坦约旦河西岸多个地区持续展开大规模搜捕行动，与当地巴勒斯坦民众发生冲突。

4月7日晚上，在特拉维夫市中心又发生了一起新的武装袭击事件，这次袭击已经由伊斯兰圣战组织声称是他们所为。在加沙地带，哈马斯组织甚至表示祝贺袭击。巴勒斯坦《天天报》报道说，4月7日晚间特拉维夫街头发生枪击战，3名以色列人死亡，以色列政府以追捕凶手为由，对约旦河西岸发起了大规模军事行动，在10日的军事行动中1名巴勒斯坦青年被打死，15名巴勒斯坦被人打伤，其中有1名妇女。

面对以色列在约旦河西岸地区的军事行动，巴勒斯坦抵抗组织宣布处于全面戒备状态抗击以军侵略。巴勒斯坦总统府警告称局势将可能失控。中国外交部领事司4月14日发布通告，提醒中国公民近期暂勿前往巴勒斯坦。称已在当地人员和机构请尽快撤离或转移至相对安全区域。如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻巴勒斯坦国办事处取得联系。

另外，俄乌战争正引发出世界各地的饥饿和粮食无保障问题。根据国际援助组织乐施会的说法，巴勒斯坦人已经感受到了压力。乐施会表示，巴勒斯坦的小麦储存量可能将在短短三周内耗尽。战争削减了世界上最大的两个小麦出口国乌克兰和俄罗斯的粮食出口，如今加沙地带的大多数家庭吃得更少了，并且在用贷款购买粮食。