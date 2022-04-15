耶路撒冷圣地周五爆发巴以冲突 造成一百多人受伤

巴以冲突

巴勒斯坦民众和以色列安全部队今天早上在耶路撒冷阿克萨清真寺爆发冲突，造成一百多人受伤。以色列警方说，一群蒙面的年轻人用烟花、石块和其他重物袭击该地区的以色列安全部队，随后以色列警方不得不在阿克萨清真寺周围采取了疏散人群的措施。

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巴勒斯坦红新月会一名负责人说，许多人因为震眩弹、橡胶子弹和殴打而受伤。以色列警方说，三名警员在冲突中受轻伤。已有117名伤者被紧急送往耶路撒冷当地医院，数十名其他伤者在现场接受治疗。近来巴以冲突紧张局势升级，在巴勒斯坦人发动的一系列袭击造成以色列境内 14 人死亡后，以色列在约旦河西岸进行了新一波逮捕和军事行动。

法新社指出，冲突发生在一个特别敏感的时刻。 今年的斋月恰逢逾越节，这是一个为期一周的重要犹太节日，从周五日落开始，以及基督教圣周，在复活节周日达到高潮。 预计假期将把成千上万的信徒带到耶路撒冷老城，这里是所有三种宗教的主要圣地。

冲突开始数小时后，警方表示他们已经制止了暴力并逮捕了数百名嫌疑人。 他们说清真寺已经重新开放，周五下午的祈祷将照常进行。 数万人期待。巴勒斯坦目击者说，一小群巴勒斯坦人向警察投掷石块，警察随后强行进入大院，导致更大的火灾。网上流传的视频显示，巴勒斯坦人向清真寺周围的广阔广场投掷石块和烟花，警察发射催泪瓦斯和声波炸弹。 其他人则展示了在清真寺内设置路障的信徒。

以色列警方表示，三名警察因密集投掷石块而受伤，另有两人被撤离现场接受治疗。以色列外交部表示，周五黎明前，数十名蒙面人挥舞着巴勒斯坦和哈马斯旗帜游行到该大院，收集石头和其他物品，以防发生骚乱。以色列总理纳夫塔利·贝内特在与安全官员会面时表示，当局“正在努力平息圣殿山和整个以色列的局势。同时，我们已为任何情况做好准备。”