阿联酋总统过世，法国：这是一名受到所有人尊敬的领导人

中东/阿联酋

当地时间5月13日，阿拉伯联合酋长国总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬去世，享年73岁。法国表示，这是一名受到所有人尊敬的领导人。

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路透社报道，根据宪法，阿联酋现任副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德在哈利法去世后将暂时担任总统，直到阿联酋联邦最高委员会在30天内开会选举出新总统。外交官和分析人士预计，阿布扎比王储谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬或将成为新总统。

周五，在阿拉伯联合酋长国总统哈利法去世后，法国向阿联酋人民发去哀悼，说这是“一位受到所有人尊重的领导人”，并向哈利法表示敬意。

法国外交部在一份声明中称赞了刚过世的阿联酋总统谢赫哈利法所起到的作用。

声明说：“我们向他对地区和世界稳定与和平的坚定承诺表示敬意。他为应对全球挑战做出持久性回应的努力始终如一。”

法国外交部的声明补充说：“哈利法是加强法国-阿联酋战略伙伴关系的热心建筑师。法国向他继续致力于建立团结法国和阿拉伯联合酋长国的信任与合作关系表示敬意。”

在哈利法去世的消息传出后，美国总统拜登发表声明，称“哈利法是美国真正的伙伴和朋友”，并表示美国将继续加强与阿联酋的关系。

2020年，阿联酋与以色列实现关系全面正常化。以色列总理贝内特在哈利法去世后表示：“哈利法的遗产和伟大事迹在以色列得到了极大的赞赏。”

此外，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬也向阿联酋外长发去了哀悼。

据阿联酋通讯社报道，在哈利法去世后，阿联酋总统事务部宣布为哈利法总统举行为期40天的国丧，并在全国范围内降半旗以示哀悼。