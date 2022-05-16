也门首都萨那国际机场停飞六年之后本周一迎来首次商业航班

也门

在也门首都萨那国际机场因为内战停飞六年之后，本周一，一架也门航空商业航班首次从政府军控制下的临时首都亚丁空机飞抵由胡塞反叛武装控制下的萨那国际机场。据悉，稍后该航班将搭乘旅客在当天上午再次起飞前往约旦首都安曼。

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法新社13日曾经报道，也门冲突双方停火协议下的首趟商业航班原定4月24日从萨那飞往约旦首都安曼，但因相关方未能就旅行证件达成一致而作罢。最近，也门政府允许胡塞武装控制区居民持胡塞武装发行的护照旅行。这为也门首都萨那复飞商业航班扫除一项障碍。一名不愿公开姓名的也门政府官员告诉法新社，虽然允许也门人使用胡塞武装颁发的护照经由萨那机场旅行，但政府不对胡塞武装发行文件包含的任何数据负责。

也门于2011年初爆发冲突。长期占据该国北部的胡塞武装2014年9月攻占首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特阿拉伯避难。2015年，沙特领导的阿拉伯盟军针对胡塞武装发起军事行动。这场冲突不仅带来生命和财产损失，还摧毁了生计和社会结构，造成也门在饥荒边缘摇摇欲坠，发展进程普遍倒退。

也门总统哈迪4月7日凌晨发布公告，宣布结束自己的总统职务，将权力移交给一个新的由8人组成的总统委员会，哈迪同时宣布罢免副总统阿里·穆赫辛的职务。哈迪在声明中表示，总统委员会将代表也门政府同“安萨尔拉”就全面长期停火展开和谈，并努力达成最终政治解决方案，保证也门在过渡期内从战争状态转为和平状态。

也门最新停火协议4月初起生效，为期两个月。除解禁商业航班，各方还同意在停火期间停止所有境内和跨境进攻性军事行动，允许燃料船进入红海港口荷台达。如各方同意，停火协议到期后可以延长。

联合国也门问题特使格伦德贝里前不久向安理会表示，联合国斡旋的也门交战各方之间为期两个月的可延期停火正在进行，是“隧道尽头的光明”，并提供了持久和平的可能性。 格伦德贝里指出，自4月4日停火开始以来，出现了“令人鼓舞的迹象”，如暴力和平民伤亡大幅减少；没有出现经证实的空袭；更多的燃料进入荷台达地区的港口；以及自2016年以来首次从胡塞武装控制的萨那机场准备商业航班的起飞工作。