阿联酋发现猴痘首例 海湾第一国 中东第二国

阿联酋周二（5 月 24 日)宣布发现该国的第一起猴痘病例，也成为海湾国家第一个出现猴痘病例的国家。自此，阿联酋也是继以色列之后，第二个发现猴痘病例的中东国家。

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阿拉伯联合酋长国周二（5 月 24 日）成为第一个宣布发现一起猴痘病例的海湾国家。与此同时，阿联酋发表的一项声明文稿指出，已为这种罕见病毒的任何可能流行“做好充分准备”。

根据阿联酋卫生部的这项声明指出，感染者是一名来自西非的 29 岁女性，并补充说她正在接受治疗。

阿联酋卫生部的声明进一步说明：“我们已经为疑似”被污染的患者部署了一个精确的流程。

该声明还指出：“疫情大流行控制技术团队还准备了一份关于监测并早期发现病毒，以及对于感染患者管理和预防措施的综合指南”，

阿联酋是中东地区，继周六以色列之后，第二个宣布出现猴痘病例的国家，

猴痘或“猿正痘病毒”是一种罕见的疾病，其病原体可以从动物传播给人类，反之亦然。

猴痘的病症类似于过去在天花患者身上观察到的症状，但不太严重：患者病在感染的头5天当中会出现：发烧、头痛、肌肉及背侧酸痛等现象。

然后会出现皮疹、灼热，淤伤病变、起脓疱，最后结痂。

感染猴痘后，目前医疗技术仍无法治愈患者，它通常会自行消退，症状持续 14 至 21 天。

美国政府周一已经宣布，预备好为那些与猴痘病患有密切接触者施打猴痘疫苗。

美国目前发现有五个可能的或确诊的病例，当局预计病例数量还会增加。