一名巴勒斯坦妇女试图持刀行刺以色列士兵被以军开枪打死

巴以冲突

法新社消息，在约旦河西岸地区，一名巴勒斯坦妇女周三试图持刀行刺以色列士兵，被以军开枪打死。以色列和巴勒斯坦人之间的冲突最近再度升温。

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巴勒斯坦卫生部周三也说，这名被妇女现年31岁，她在约旦河西岸的希伯伦地区被以军开枪打死。此前周日在周日在耶路撒冷和阿克萨清真寺发生了“旗帜游行”的事件。以色列《晚报》援引警方的话说，他们在“旗帜游行”活动中逮捕了至少50名巴勒斯坦人。在约旦河西岸，145名巴勒斯坦人在与以色列军队的冲突中受伤，对抗游行的冲突在多个地点爆发。

最近，以色列民政局高级规划委员会于5月12日宣布批准在约旦河西岸犹太人定居点新建住房的计划，共涉及4320套住房，其中2684套住房建设获最终批准，1636套获初步批准。联合国中东问题特使文内斯兰随即对以方上述计划予以谴责。以方此举正值巴以局势日益紧张之际。自3月下旬以来，以色列多地发生袭击事件，共造成19名以色列人死亡。以军方在约旦河西岸展开大规模搜捕行动，并与巴勒斯坦人发生冲突。

联合国中东和平进程特别协调员文内斯兰前不久在向安理会通报中东地区最新局势时，敦促以色列人、巴勒斯坦人、该区域各国和更广泛的国际社会保持接触，采取行动，回到谈判的道路上来，根据联合国决议、国际法和双边协定，结束占领并实现两国解决方案。

文内斯兰重申，必须追究所有暴力行为实施者的责任，并迅速将其绳之以法。他指出，没有任何借口可以用来为针对平民的恐怖主义或暴力行为进行辩解。这种行为必须受到所有人的明确谴责。他还重申，安全部队必须保持最大限度的克制，只有在为了保护生命而绝对不可避免的情况下才能使用致命武力。