伊朗宣布外长等官员将与欧盟外长周五晚德黑兰会晤

伊朗外交部宣布，欧盟外交事务负责人博雷利 (Josep Borrell) 预计将于 6 月 24 日晚上在德黑兰与伊朗官员会面，讨论自 3 月以来受阻、陷入僵局的核问题谈判。

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欧盟外交事务负责人此次的德黑兰访问行程并未提前宣布。伊朗外交部发言人在一项公报中指出， 何塞普·博雷利将于周五晚上访问德黑兰，会见外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安和其他伊朗官员。”

公报还指出：“此次访问行动是伊朗与欧盟正在进行的磋商的一部分，将重点关注双边关系、一些地区和国际问题，以及解除对伊朗制裁谈判的进展。”

伊核谈判陷入僵局：

负责协调伊朗核谈判的欧盟谈判代表莫拉（Enrique Mora）周四晚在推特上发布了一张他本人与欧盟外长博雷利（Josep Borrell）和美国伊朗问题特使罗伯特·马利（Robert Malley）在布鲁塞尔共进晚餐的照片，并配上一段文字写道：

“关于 JCPOA 和中东地区观点的深入对话。 美国特使马利重申了美国承诺重返这项核协议。”

JCPOA 也就是 2015 年关于限制伊朗核计划以换取制裁救济的协议的名称。美国于2018年单方面退出这项协议，并恢复美国对伊朗的制裁。

2021 年 4 月在奥地利首都开始举行的会谈，旨在让美国重返 2015 年的协议，包括取消对伊朗的制裁，并确保德黑兰完全遵守其承诺。 但由于德黑兰和华盛顿之间的分歧，谈判陷入僵局。